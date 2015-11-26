На могиле бывшего мэра Владивостока появился памятник-бюст

Скульптуру Виктора Черепкова изготовили в Санкт-Петербурге на деньги приморского бизнесмена
Общество 31 октября, 20:09
На могиле самого харизматичного мэра Владивостока Виктора Черепкова появился памятник-бюст. Фото: ИА PrimaMedia

На Лесном кладбище во Владивостоке, где похоронен один из самых известных политиков Приморского края Виктор Черепков, появился памятник. Его открытие прошло почти незаметно в узком кругу соратников и друзей бывшего градоначальника, сообщает ИА PrimaMedia.

Бывший мэр Владивостока, харизматичный государственный деятель 90-х — нулевых годов и дважды депутат Госдумы Виктор Черепков ушел из жизни 2 сентября 2017 года в Москве. В соответствии с завещанием его похоронили в приморском городе. А в октябре этого года установили скульптуру, которую изготовил художник в Санкт-Петербурге на средства пожелавшего остаться неизвестным приморского бизнесмена. Корреспонденты побывали на седьмом участке Лесного кладбища.

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В соцсетях горожане разошлись во мнениях, насколько бюст похож на самого Виктора Ивановича. Многие углядели излишнее спокойствие в выражении каменного Черепкова, но другие посчитали изображение очень точным.

"Да, он много сделал для горожан. Но скульптура имеет очень отдаленное сходство с оригиналом...", — считает кинорежиссер Владимир Патрушев. "Мне показалось, что я стою рядом с живым Виктором Ивановичем. Даже было как-то не по себе", — отметил журналист Сергей Литус.

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— Этот памятник очень хорошо передает его внешность и характер борца. Это уже вторая скульптура — первая совсем не походила на Виктора Ивановича, и от нее отказались. Спасибо художнику, что он смог сделать бюст с таким точным сходством, — поделилась с корр. редакции экс-депутат Заксобрания и соратник Черепкова по партии "Свобода и Народовластие" Галина Медведева.

С легендарным ВИЧ она была знакома больше 20 лет. Галина Михайловна помнит его открытым человеком, который сердцем и душой принадлежал Владивостоку.

Виктор Черепков скончался на 76-ом году жизни после продолжительной болезни. Мэром города он с перерывами был с 1993 по 1998 годы. В 2007 удостоен звания "Почетный гражданин города Владивостока".

На могиле самого харизматичного мэра Владивостока Виктора Черепкова появился памятник-бюст

На могиле самого харизматичного мэра Владивостока Виктора Черепкова появился памятник-бюст. Фото: ИА PrimaMedia

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