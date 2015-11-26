Район поиска пропавших в Приморье рыбаков расширился до острова Сахалин

Всего за прошедшие сутки вертолетом было обследовано 1,4 тысячи кв. км морской акватории

Вертолет. Фото: ИА PrimaMedia

Поиск четырех рыбаков, пропавших в Приморье, в настоящее время район расширился до острова Сахалин и вышел за пределы бухты Владимир. За прошедшие сутки поисковые работы проводились спасателями, сотрудниками ГИМС. Задействована авиация МЧС России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Всего 31 октября обследовано 234 км береговой черты и прибрежной акватории моря в районе залива Владимир и вертолетом 1400 кв. км морской акватории. Нарастающим итогом обследовано 614 км береговой черты и 9095 кв. км морской акватории.

Морским спасательным координационным центром Владивосток к поискам привлекаются проходящие в приморской акватории суда, которым даётся оповещение о пропавшем катере. Авиация осуществляла попутный поиск силами одного самолета.

Всего к поискам привлекли 27 человек и 10 единиц техники (в том числе один вертолет, шесть плавательных средств).

Напомним, что 26 октября группа рыбаков вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись.