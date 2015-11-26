Шансы Овнов, знакомства Тельцов и встречи Раков: подробный гороскоп на 2 ноября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Общество 19:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, у вас есть все шансы создать что-нибудь стоящее на основе того, чему вы научились за последнее время. Будьте активны и изобретательны в достижении цели. Вечер лучше провести с любимыми людьми. 

ТЕЛЬЦОВ ждут знакомства с необычными людьми, которые могут несколько отличаться от их обычного круга общения. Прекрасное время для литературного и изобразительного творчества, общения с природой.

БЛИЗНЕЦЫ, непредвиденные обстоятельства могут бросить вызов вашему самообладанию. Есть смысл поделиться своими идеями с друзьями: может родиться увлекательный план. Хорошо также делать заготовки на зиму, благоустраивать домашнее пространство. 

РАКОВ ждут встречи, находки и удачные приобретения. Помните о том, что неумение понять другого затрудняет общение. Вода обладает сегодня целебными свойствами, хорошо проводить закаливающие процедуры.

ЛЬВЫ, если вам предстоят важные дела, соберитесь: рассеянность может иметь неприятные последствия. Сегодня нежелательно сплетничать, вводить других в заблуждение: все это обернется против вас. Подходящее время для занятий музыкой и танцами, лечения травами.

У ДЕВ ожидаются изменения в финансовых делах. Не очень удачный день для активной светской жизни: лучше провести время с родными, уделить время детям. Для многих это время выхода на новый, интуитивный уровень знаний.

ВЕСЫ испытывают сейчас большое волнение по поводу намечающихся перемен. Не упустите шанса попробовать себя в новой роли. Поездки и денежные расходы могут иметь непосредственное отношение к здоровью: вашего или ваших близких.

СКОРПИОНАМ хорошо работать с растениями и минералами. Благоприятное время для включения в свой рацион травяных настоев, способных поднять тонус, сгармонизировать физическое состояние.

СТРЕЛЬЦЫ приведут в активное движение домашние дела, находившиеся  в подвешенном состоянии. Сейчас вы создаете вокруг себя такую атмосферу, что все, кто в нее попадает, чувствует подъем сил.

Мудрые КОЗЕРОГИ движутся к цели, не забывая о приятных мелочах на пути. В семье приятная обстановка, возможны яркие события. Постарайтесь своевременно выполнить рутинную работу: это освободит внимание на действительно важные дела.

У ВОДОЛЕЕВ возможны перепады настроения из-за финансового состояния: вероятен как доход, так и незапланированные расходы. Хорошо составлять планы на последующие дни.

У РЫБ удачно пройдет общение с большими группами людей. К вечеру ожидается прилив энергии, много удовольствия сулит общение с противоположным полом. Хорошее время для тех, кто чему-то обучается. 

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  астрология

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