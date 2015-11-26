Дела Овнов, опыт Скорпионов и заботы Тельцов: подробный гороскоп на 3 ноября

Астрологи рассказали, чего ждать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ смогут не только вычленить из кучи дел то, что действительно необходимо сделать, но и найти время для полноценного отдыха. Если вы точно знаете, чего хотите, события выстроятся в благоприятной для вас последовательности.

У ТЕЛЬЦОВ на первое место могут выйти заботы о родственниках и домашних животных. Также показано времяпровождение в приятной компании, новое интересное увлечение; хорошо смастерить что-либо своими руками.

БЛИЗНЕЦЫ смогут сделать удачные приобретения. Весьма успешными и увлекательными обещают быть поездки, особенно в правильно сформированном коллективе. Больше внимания следует уделить детям и родителям.

РАКАМ день несет информацию о прошлом и предлагает пересмотреть планы на будущее. Хорошо выбрасывать ненужные вещи, делать влажную уборку дома. Возможно, следует больше внимания уделить партнеру по браку или тому, кто занимает ваши мысли.

У ЛЬВОВ много сил и времени может уйти на организацию встреч, общение с родственниками. Думайте только о хорошем: задуманное обещает быстро воплотиться в жизнь. Отличное время для культурных и спортивных мероприятий.

ДЕВЫ, пытаясь решить свои личные задачи, способны создать вокруг себя нервозную обстановку. Лучше сосредоточиться на том, что объединяет вас с другими людьми. Хорошо вместе учиться чему-нибудь новому.

ВЕСАМ стоит быть внимательнее к себе, своим ощущениям. Не сопротивляйтесь желанию изменить что-нибудь в своей жизни, наполнить ее новым содержанием. Кому-то из близких могут понадобиться ваши целительские способности.

СКОРПИОНАМ рекомендуется провести чистку жилища святой водой и молитвами. Хорошо использовать это время для наведения порядка, ремонта, рукоделия. Вы могли бы с успехом передать свой опыт другим людям.

Прекрасное время для тех СТРЕЛЬЦОВ, кто понимает толк в активных развлечениях. Сейчас вам пригодятся все ваши разносторонние способности! Можно удачно воспользоваться этим моментом, чтобы начать думать и жить в нужном направлении.

КОЗЕРОГОВ этот день будет вовлекать в круговорот событий помимо их воли. Благоприятный день как для коммерции, так и для менее практичных, но не менее важных дел: общения с близкими, самопознания.

ВОДОЛЕЯМ следует проявлять избирательность в контактах, планировать только действительно важные встречи, не растрачивать энергию напрасно. Делайте то, что получается хорошо и при этом доставляет удовольствие.



РЫБАМ хорошо участвовать в коллективных занятиях, психологических тренингах. У энергетически сильных людей может произойти пробуждение экстрасенсорных способностей. Продуктивной окажется деятельность в информационной сфере.