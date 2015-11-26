Дела Овнов, опыт Скорпионов и заботы Тельцов: подробный гороскоп на 3 ноября

Астрологи рассказали, чего ждать в этот день
Это интересно 19:45
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ смогут не только вычленить из кучи дел то, что действительно необходимо сделать, но и найти время для полноценного отдыха. Если вы точно знаете, чего хотите, события выстроятся в благоприятной для вас последовательности.

У ТЕЛЬЦОВ на первое место могут выйти заботы о родственниках и домашних животных. Также показано времяпровождение в приятной компании, новое интересное увлечение; хорошо смастерить что-либо своими руками.

БЛИЗНЕЦЫ смогут сделать удачные приобретения. Весьма успешными и увлекательными обещают быть поездки, особенно в правильно сформированном коллективе. Больше внимания следует уделить детям и родителям.

РАКАМ день несет информацию о прошлом и предлагает пересмотреть планы на будущее. Хорошо выбрасывать ненужные вещи, делать влажную уборку дома. Возможно, следует больше внимания уделить партнеру по браку или тому, кто занимает ваши мысли.

У ЛЬВОВ много сил и времени может уйти на организацию встреч, общение с родственниками. Думайте только о хорошем: задуманное обещает быстро воплотиться в жизнь. Отличное время для культурных и спортивных мероприятий.

ДЕВЫ, пытаясь решить свои личные задачи, способны создать вокруг себя нервозную обстановку. Лучше сосредоточиться на том, что объединяет вас с другими людьми. Хорошо вместе учиться чему-нибудь новому.

ВЕСАМ стоит быть внимательнее к себе, своим ощущениям. Не сопротивляйтесь желанию изменить что-нибудь в своей жизни, наполнить ее новым содержанием. Кому-то из близких могут понадобиться ваши целительские способности.

СКОРПИОНАМ рекомендуется провести чистку жилища святой водой и молитвами. Хорошо использовать это время для наведения порядка, ремонта, рукоделия. Вы могли бы с успехом передать свой опыт другим людям.

Прекрасное время для тех СТРЕЛЬЦОВ, кто понимает толк в активных развлечениях. Сейчас вам пригодятся все ваши разносторонние способности! Можно удачно воспользоваться этим моментом, чтобы начать думать и жить в нужном направлении.

КОЗЕРОГОВ этот день будет вовлекать в круговорот событий помимо их воли. Благоприятный день как для коммерции, так и для менее практичных, но не менее важных дел: общения с близкими, самопознания. 

ВОДОЛЕЯМ следует проявлять избирательность в контактах, планировать только действительно важные встречи, не растрачивать энергию напрасно. Делайте то, что получается хорошо и при этом доставляет удовольствие. 

РЫБАМ хорошо участвовать в коллективных занятиях, психологических тренингах. У энергетически сильных людей может произойти пробуждение экстрасенсорных способностей. Продуктивной окажется деятельность в информационной сфере. 

 

Написать автору
  астрология

Шансы Овнов, знакомства Тельцов и встречи Раков: подробный гороскоп на 2 ноября

1 ноября, 19:00

Помощь для Овнов, встречи Водолеев и отношения Тельцов: подробный гороскоп на 1 ноября

31 октября, 19:15

Участники WorldSkills Russia продемонстрируют свои профессиональные навыки во Владивостоке

1 ноября, 17:45
‡агрузка...
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia