К вечеру во Владивостоке испортится погода

Похожая ситуация будет наблюдаться и в Находке
Общество 09:50
К вечеру субботы синоптики прогнозируют изменение погоды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На смену прохладному утру во Владивостоке придет комфортная дневная температура. В то же время к вечеру ожидается сильный северо-западный ветер, порывами до 18 м/c, сообщает ИА PrimaMedia. 

Сегодня, 2 ноября, в целом по Приморскому краю погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха  +8...+13°C.

Во Владивостоке, по информации сайта primpogoda.ru,переменная облачность. Ветер северо-западный слабый до умеренного, вечером до сильного.Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер  юго-западный умеренный. Температура воздуха  +10...+12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного, в конце дня до сильного. Температура воздуха  +9...+11°C.

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