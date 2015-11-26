К вечеру во Владивостоке испортится погода

Похожая ситуация будет наблюдаться и в Находке

К вечеру субботы синоптики прогнозируют изменение погоды. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На смену прохладному утру во Владивостоке придет комфортная дневная температура. В то же время к вечеру ожидается сильный северо-западный ветер, порывами до 18 м/c, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 2 ноября, в целом по Приморскому краю погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+13°C.

Во Владивостоке, по информации сайта primpogoda.ru,переменная облачность. Ветер северо-западный слабый до умеренного, вечером до сильного.Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного, в конце дня до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.