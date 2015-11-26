Сахалинская область потратит более 4,5 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту

До 2024 года в островном регионе модернизируют более 120 км автомобильных дорог — ИНФОГРАФИКА

Дорожные работы. Тематическое фото. Фото: pixabay.com

В рамках регионального проекта "Дорожная сеть", входящего в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", власти Сахалинской области до 2024 года направят более 4,5 млрд рублей на ремонт дорог, обустройство тротуаров и снижение мест концентраций ДТП. Подробнее об участии островного региона в нацпроекте — в инфографике корр. ИА SakhalinMedia.



Инфографика региональный проект "Дорожная сеть". Фото: ИА SakhalinMedia

Общий бюджет, планируемый на финансирование мероприятий регионального проекта до 2024 года, составляет 8,3 млрд рублей, из которых 4,9 млрд рублей — средства областного бюджета, 3,3 млрд — бюджеты муниципальных образований Сахалинской области и 1 млрд — федеральный бюджет.

Согласно документации проекта "Дорожная сеть", к 2024 году в Сахалинской области в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние приведут 55,1% дорог, еще 85% — в Южно-Сахалинской городской агломерации. Доля автодорог в регионе, работающих в режиме перегрузки, снизится до 1,7%. Кроме того, на дорожной сети области в два раза уменьшится количество мест концентрации ДТП.

Проведенные мероприятия по линии регионального проекта повысят уровень безопасности дорожного движения и качество управления транспортными потоками в Сахалинской области, а также обеспечат рост удовлетворенности жителей региона состоянием дорог.

Напомним, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его цели — снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году, а также снижение до 10% доли федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.