На Олега Кошевого установили пролетную балку нового виадука

Новый переход обезопасит участок и улучшит на нем движение
Общество 13:06
На Олега Кошевого установили пролетную балку нового виадука. Фото: ИА PrimaMedia

Подрядная организация, ведущая по заказу городской администрации строительство надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого, завершает монтаж пролетной балки перехода, сообщает ИА PrimaMedia.

Работы по строительству нового надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого, в районе домов № 25 – 26, ведутся под пристальным вниманием специалистов профильного управления мэрии и лично главы Владивостока Олега Гуменюка.

"Новый пешеходный переход станет не только безопасным и удобным, но и существенно улучшит движение на данном участке. Переход будет комфортным и для маломобильных граждан – тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Здесь будут установлены специальные лифты", — рассказывают специалисты городской администрации.

Напомним, что строительство надземного перехода ведётся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого также комплексно ремонтируют 15 улиц города — Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинской, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейской, Кирова, Шкотовской, Добровольского, Сахалинской, Калинина и Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). На части из них работы уже завершились, на других подходят к концу.

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