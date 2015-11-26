Автомобилисты ожидали там ремонта сразу с момента закрытия проезда по Шефнера

Спуск по Шефнера уже в асфальте. Фото: ИА PrimaMedia

Последние приготовления заканчиваются для открытия движения по многострадальному спуску по улице Капитана Шефнера во Владивостоке. Вместе с этим мэрия начинает ремонт на Володарского и Тунгусской, которые несколько месяцев служили альтернативным проездом для водителей на время ремонтных работ на Шефнера. За это время дорога там превратилась в настоящую полосу препятствий, сообщает ИА PrimaMedia.

Последний слой асфальта укладывают в эти выходные на улице Капитана Шефнера. Впереди у подрядной организации установка барьерного ограждения, вывоз строительного мусора и работы по благоустройству прилегающей территории. После всех этих работ дорогу откроют для движения, следует из пресс-релиза администрации Владивостока.

Последний слой асфальта укладывают в эти выходные на улице Капитана Шефнера. Фото: пресс-служба мэрии Последние приготовления заканчиваются для открытия движения по многострадальному спуску по улице Капитана Шефнера во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Шефнера снизу. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Отмечается, что часть дороги с наибольшим уклоном была забетонирована. Толщина покрытия составила 24 сантиметра. Бетоноукладочную машину для проведения этих работ привезли во Владивосток из Америки.



Часть дороги с наибольшим уклоном была забетонирована. Толщина покрытия составила 24 сантиметра. Фото: пресс-служба мэрии

С открытием проезда по улице Шефнера мэрия отремонтирует Володарского и Тунгусскую. В эти выходные, как следует из пресс-релиза администрации Владивостока, там начинаются ремонтные работы. На данный момент на Володарского срезаны неровности на проезжей части, по словам водителей, ездить стало проще. Также автомобилисты заметили там дорожную технику, видимо, скоро будут асфальтировать дорогу.

На Володарского срезаны неровности на проезжей части. Фото: ИА PrimaMedia На Володарского срезаны неровности на проезжей части. Фото: ИА PrimaMedia На Володарского срезаны неровности на проезжей части. Фото: ИА PrimaMedia На Володарского срезаны неровности на проезжей части. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Кроме этого, заасфальтирован перекресток Шефнера и поворот на Тунгусскую — в том месте были огромные ямы.

Заасфальтировали перекресток Шефнера и поворот на Тунгусскую. Фото: ИА PrimaMedia Заасфальтировали перекресток Шефнера и поворот на Тунгусскую. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

В целом сейчас на Тунгусской, если ехать сверху до перекрестка, дорогая хорошая.

В целом сейчас на Тунгусской, если ехать сверху до перекрестка, дорогая хорошая. Фото: ИА PrimaMedia В целом сейчас на Тунгусской, если ехать сверху до перекрестка, дорогая хорошая. Фото: ИА PrimaMedia В целом сейчас на Тунгусской, если ехать сверху до перекрестка, дорогая хорошая. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Но вторая ее часть, со слов автомобилистов, создает проблемы при движении. На проезжей части можно заметить открытые люки и ямы, поэтому водителям стоит быть осторожными здесь.

Вторая часть Тунгусской создает проблемы водителям. Фото: ИА PrimaMedia Вторая часть Тунгусской создает проблемы водителям. Фото: ИА PrimaMedia Вторая часть Тунгусской создает проблемы водителям. Фото: ИА PrimaMedia Вторая часть Тунгусской создает проблемы водителям. Фото: ИА PrimaMedia Вторая часть Тунгусской создает проблемы водителям. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Напомним, что 27 июля улицу Капитана Шефнера закрыли на капитальный ремонт. Пока эта улица закрыта автомобилистам приходится выбирать альтернативные проезды по Володарского и Тунгусской, которые находятся не в самом лучшем состоянии. Из-за этого там практически каждое утро в будний день возникает пробка. На эти участки неоднократно жаловались жители Владивостока. Автомобилисты ожидали ремонта на Володарского и Тунгусской сразу с момента закрытия проезда по Шефнера, но все это время ездили по очень убитым альтернативным проездам.

Кроме этого, ремонтные работы идут на улице Шкотовской. Здесь уже завершились работы по ремонту мостового перехода. Сейчас рабочие укладывают асфальт.

Продолжается ремонт на улице Снеговой. Эта дорога тоже долгие годы не видела ремонта, и многочисленные жалобы горожан – тому подтверждение.

Как сообщил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов, подрядная организация уже завершила здесь ремонт ливневой канализации. Это позволит в будущем избежать подтопления даже при обильных осадках.