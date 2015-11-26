Прибыль Овнов, щедрость Раков и перемены Стрельцов: подробный гороскоп на 4 ноября

Астрологи рассказали, чего ждать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ могут ожидать прибыли от контактов с иностранцами. Постарайтесь вложить в проект все, что вы знаете и умеете. Будьте внимательнее на дорогах и в других местах скопления людей и техники.

ТЕЛЬЦАМ особенно удаются творческие дела. В личной жизни рекомендуется осознать свои ошибки и постараться их исправить. В сложных вопросах действуйте обходными путями, лучше через кого-то, ищите компромиссы.

БЛИЗНЕЦАМ стоит быть внимательней при подписании документов и операциях с деньгами. Звезды напоминают вам: как бы много не значил для вас окружающий мир, вы не должны забывать о себе, о своем развитии – иначе вы станете неинтересны миру.

РАКАМ лучше отказаться от рискованных дел. День благоволит завершению дел, очищению пространства, короткому посту. Рекомендуется дарить подарки, проявлять свою щедрость и великодушие.

ЛЬВЫ, личные цели реализуются при условии особого настроя: ваше намерение должно быть нерушимым! Если вы сейчас не в лучшем расположении духа – лучше не начинайте новых дел. На досуге попробуйте выйти на новый уровень отношений со своим телом.

Успешны те ДЕВЫ, кто работают над внешностью других людей, дизайнеры и ювелиры. Будьте внимательнее, чтобы не потерять зря деньги, поддавшись на чьи-то уговоры или обещания рекламы.

ВЕСАМ рекомендуется вернуться к отложенным делам и поддержать их дополнительной порцией внимания. Некоторые трудности этого дня могут быть преодолены только коллективным путем, при поддержке близких. Легко удастся подбить знакомых на совместную авантюру.

Это время благоприятно для тех СКОРПИОНОВ, кто остается собой в любых условиях. На работе дела осложнены борьбой за лидерство, но вас это только приятно возбуждает. В семье происходит накопление культурных и духовных ценностей: хорошо вместе узнавать что-то новое, делиться опытом.

У СТРЕЛЬЦОВ – время нововведений, причем результаты перемен могут быть самыми неожиданными. Послеполуденное время способно пробудить честолюбивые устремления, а вечер готовит встречу с друзьями.

КОЗЕРОГИ, вам сегодня сопутствуют вдохновение и удача: сосредоточьтесь на самой главной проблеме. Помните, что умение доводить начатое до логического конца так же необходимо, как и способность начинать.

ВОДОЛЕИ, вполне вероятно, что перед вами откроются новые источники заработка, однако ситуация предполагает и приобретение новых знаний. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности.

РЫБЫ, не бойтесь экспериментов: ищите новые, нетрадиционные способы взаимодействия с Миром. Можно реализовывать идеи по поводу украшения жилища и изменения имиджа – как вашего, так и ваших близких.