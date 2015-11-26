Помощь Тельцам, перемены Овнов и контакты Близнецов: подробный гороскоп на 5 ноября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Это интересно 18:40
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНОВ ожидают перемены на рабочем месте. В вашем положении скрываются огромные возможности: рассмотрите непредвзято все направления, по которым можно двинуться из этой точки! Пригодится разборчивость в выборе продуктов питания.

Некоторым ТЕЛЬЦАМ придет в голову идея о создании своего личного бизнеса. Будьте внимательней, и вы получите ценную информацию, которая впоследствии очень пригодится. Кому-то может срочно потребоваться ваша помощь, совет.

У БЛИЗНЕЦОВ успешно проходят контакты с иностранцами и просто иногородними лицами. Дети нуждаются в особом внимании: советуем вам постараться понять, что им нужно на самом деле. В духовном плане это день покаяния, прощения.

У РАКОВ удачно проходят публичные выступления, растет активность в самых разных сферах. При желании вы способны сами руководить развитием событий. Хорошее время для укрепления здоровья, причем заниматься этим лучше вместе с единомышленниками. 

Некоторые ЛЬВЫ начнут искать новый источник заработка. Однако решение серьезных финансовых вопросов лучше отложить на несколько дней. Полезно любое соприкосновение с природой – пусть даже совсем кратковременное.

У ДЕВ появляется желание развивать перспективные проекты, внедрять в работу новые методы. Самые активные представители этого знака полностью сменят жизненный курс. В личной сфере звезды будут настраивать на романтичность, чувственность, самопожертвование.

Для ВЕСОВ самыми ценными будут знания, полученные  интуитивным путем. Основную часть работы целесообразно проделать в одиночестве. Хорошо начинать новые циклы, благоприятно заводить знакомства.

СКОРПИОНАМ показано поддерживать старые традиции собственного семейства и создавать новые. Хорошо получается управлять людьми и совместными проектами. Питание должно быть легким, следует поберечь зрение.

СТРЕЛЬЦЫ получат шанс занять более выгодное положение в обществе. Большие, но крайне необходимые затраты будут сделаны как для себя, так и для родственников. Не зарывайтесь с головой в повседневные хлопоты: воспользуйтесь любой возможностью отдохнуть, узнать что-то новое.

КОЗЕРОГАМ хорошо общаться с друзьями и родственниками, налаживать эмоциональный контакт с детьми. Неплохой день для планирования будущего. Показаны духовные практики, желательно — под присмотром опытного наставника.

ВОДОЛЕИ, обращайте внимание на все мелочи этого дня и знайте, что любую ситуацию вы способны обернуть себе во благо. Подходящее время для приобретения финансовой независимости и поиска новых источников дохода.

РЫБЫ, обратите свое внимание на тех, кто находится рядом с вами.  Объединив свои усилия,  вы добьетесь гораздо большего. Вечер хорош для сюрпризов, вручения подарков – они, скорее всего, окажутся удачными и произведут благоприятное впечатление.

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