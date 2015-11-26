Спасатели продолжают поиски четырех пропавших рыбаков в Приморье

Нарастающим итогом уже обследовано 850 км береговой черты

Поиски пропавшей в акватории Приморья группы рыбаков продолжаются. Нарастающим итогом уже обследовано 850 км береговой черты и 12300 кв. км морской акватории.

Напомним, что группа рыбаков из четырех человек на моторной пластиковой лодке 26 октября вышли в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморского края на рыбалку. До настоящего времени их местоположение не известно, поиски продолжаются.

3 ноября в 08.30 группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда приступили к обследованию береговой черты от населенного пункта Веселый Яр до бухты Зеркальная. Вторая группа находкинских спасателей задействована в осмотре береговой черты и акватории моря от мыса Поворотный до мыса Зеленый.

В 09.00 сотрудники Тернейского участка ГИМС вышли на поиски в районе бухты Голубичная Тернейского муниципального района.

Силами Дальнегорского участка ГИМС поиски продолжены в районе бухты Рудная Дальнегорского городского округа.

Кроме спасателей, задействованы волонтёры, которые проводят обследование морской акватории от Красной Скалы до населенного пункта Киевка.

Морским спасательным координационным центром Владивосток к поискам привлекаются проходящие в приморской акватории суда, которым даётся оповещение о пропавшем катере.

Привлечены морские суда взаимодействующих ведомств. Гидрографическое судно ТОФ – ГС-397 обследует акваторию в районе мысаот мыса Островной. Большой гидрографический катер ТОФ БГК-168 вышел на обследование морской акватории от посёлка Терней до посёлка Ольга.

Активно в поисковых мероприятиях задействуется авиация МЧС России. В 10.15 МИ-8 "Хабаровского Авиационного спасательного центра" с 4-мя спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда на борту приступили к обследованию морской акватории. В 11.33 (влд) из аэропорта Хабаровск вылетел самолёт Бе-200.

К поискам привлечено: 75 человек и 15 единиц техники 5 плавсредств, в том числе от МЧС России 24 человека и 10 единиц техники.

Отметим, что следователи организовали процессуальной проверку по факту исчезновения четырех рыбаков по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





