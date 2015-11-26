День народного единства во Владивостоке: обливания водой, игры, угощения и концерт (ФОТО)

Праздничные мероприятия начались митингом у мемориала ТОФ и продолжились народными гуляниями на площади
След в истории
Общество 20:02
Концерт 4 ноября на площади. Фото: ИА PrimaMedia

Столица Приморья весело и с размахом отпраздновала День народного единства. Участниками праздничных мероприятий стали не только делегации из множества муниципалитетов края, но и cпортивные команды из других регионов, сообщает ИА PrimaMedia.

В первой половине дня состоялся торжественный митинг у мемориала "Боевая слава ТОФ". Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с краткой речью, в которой подчеркнул важную роль народной взаимовыручки, свойственной приморцам вне зависимости от национальности и вероисповедания. Глава края напомнил об участии жителей многонационального Приморья в судьбоносных событиях Гражданской и Великой Отечественной войн, поздравил ветеранов и пожелал землякам укреплять сплоченность и дружбу.

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Далее общекраевой праздник продолжился спортивными состязаниями и народными гуляниями на центральной площади. Команды из нескольких регионов представили свое мастерство в футболе, баскетболе, единоборствах. Сторонники закаливания выступили с показательным обливанием холодной водой из ведер. Все желающие могли поучаствовать в перетягивании каната, сыграть в шашки Го, преодолеть лабиринт или полосу препятствий с местным колоритом из автомобильных покрышек. По периметру площади расположились шатры с национальными кухнями, открытыми для дегустаций. 

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В 18 часов фестиваль "Мы едины!" завершился выступлением поп-звезды из группы "Чили".  

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Напомним, День народного единства в России начали отмечать с 2005 года в соответствии с решением Госдумы РФ, которая в декабре 2004 года приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон "О днях воинской славы (Победных днях России)". Одной из правок было введение нового праздника и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.

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Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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  4 ноября (праздник)

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