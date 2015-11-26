"Адмирал" разгромил "Локомотив" на выезде

Для "моряков" это уже вторая победа подряд

Тематическое изображение. Фото: Пресс-служба ХК "Адмирал"

ХК "Адмирал" из Владивостока с разгромным счетом (5:2) обыграл "Локомотив" в Ярославле в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2019/2020 (КХЛ), сообщает ИА PrimaMedia.

Открыл счёт на 16-ой минуте поединка нападающий "Локомотива" Александр Полунин, однако через две минуты гости забросили ответную шайбу. Во втором игровом отрезке "моряки" создали отрыв благодаря Денису Вихареву, на что ярославцы ответили голом Михаила Сидорова. Затем в ворота хозяев влетели ещё две шайбы: Владимир Бутузов укрепил преимущество "Адмирала", а окончательный счёт установил Маркус Юнг.

На пресс-конференции после матча "Локомотив" – "Адмирал" игру прокомментировал главный тренер "моряков" Сергей Светлов:

"В целом, была очень хорошая быстрая игра. Соперник играл активно в нашей зоне, играл агрессивно, играл в давление. Но мы сработали терпеливо, выдержали напор молодой команды, создали моменты, забили в большинстве. Доволен содержанием и игрой. У нас хороший задел перед паузой – две победы подряд. С хорошим настроением едем домой", – сообщил Светлов.

Для "Адмирала" это уже вторая победа подряд. В следующем матче уже приморская команда будет принимать гостей: 15 ноября во Владивосток приедет команда "Йокерит".

"Локомотив" (6): Коновалов; Рафиков – Накладал (2), Пяярви – Ландер – Кудрявцев; Черепанов – Осипов, Каюмов – Алексеев – Коваленко; Савченко (4) – Сидоров, Красковский – Да Коста – Ильенко; Н.Аверин, Полунин – Свитов-К – Санников, Иванов.

"Адмирал" (4): Олкинуора; Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Коннов; Мищенко – Осипов, Лисин – Вихарев-А (2) – Бутузов, Бобряшов (2) – Дьяков-А, Дельнов – Мерескин-К –Воронин; Ибатуллин – Козловский, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов.

Голы:

1:0 Полунин (Ильенко, Да Коста, 15:59)

1:1 В.Стрельцов (А.Стрельцов, Ибатуллин, 17:55)

1:2 Вихарев (Альмквист, Бакош, 23:41-бол)

2:2 Сидоров (Савченко, Санников, 27:17)

2:3 Вихарев (Осипов, 32:05)

2:4 Бутузов (Осипов, Воронин, 56:41)

2:5 Юнг (Альмквист, 57:45-п.в.)

Броски: 32 (6+16+10) – 38 (5+18+15)

Вбрасывания: 33 (7+17+9) – 28 (9+11+8)

Блокированные броски: 7 (3+3+1) – 15 (6+4+5)

Силовые приемы: 24 (9+7+8) – 21 (5+7+9)