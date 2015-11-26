О новом тротуаре в центре Владивостока: Хотели, возможно, как лучше, но получилось ...

Экспертное сообщество предлагает более оптимальное решение для пешеходов около центральной площади столицы ДФО
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 12:00
Тротуар поделили автомобили, пешеходы и вазоны. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
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Экспертное сообщество Владивостока по урбанистике "Решение.Город" оценило новый тротуар, который возвела администрация Владивостока рядом с небольшой административной парковкой в самом центре столицы ДФО. По мнению экспертов, тротуар и автобусную остановку в этом месте можно сделать гораздо более комфортными для жителей и гостей Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

До ремонта на этом участке не было выделенной зоны для пешеходов, не было остановки, только разметка. Здесь всегда была неорганизованная парковка, помимо 16 парковочных мест, огороженных цепочкой.

Эскиз экпертов

Эскиз экпертов. Фото: https://www.urbansol.city/blog/centertrotuar

Пешеходы лавировали между припаркованными и отъезжающими автомобилями. Это была некомфортная среда, описывают ситуацию эксперты.

Эскиз экпертов

Эскиз экпертов. Фото: https://www.urbansol.city/blog/centertrotuar



В администрации города это тоже понимали и решили исправить ситуацию, но в меру своего понимания. Давайте разберемся, что здесь не так.

Эскиз экпертов

Эскиз экпертов. Фото: https://www.urbansol.city/blog/centertrotuar

Во-первых, вопросы вызывает ширина нового тротуара. Парковку на 16 автомобилей (по некоторым данным официально не оформленную) здесь сохранили. Сами места занимают 5 метров + 6 метров надо на выезд при перпендикулярной парковке. Получается, что для пешеходов есть выделенный тротуар шириной всего 2,2 метра, из-за парковки шире его сделать не получается.

Эскиз экпертов

Эскиз экпертов. Фото: https://www.urbansol.city/blog/centertrotuar



Поток людей со стороны администрации Приморского края двигается по тротуару шириной 5 метров и здесь ему придется сужаться до двух метров. Со стороны площади тротуар имеет ширину 8 метров. К тому же, на новом тротуаре установлены столбы освещения, они занимают еще полметра от тротуара. В итоге, в самых узких местах ширина всего 1,7 метра.

Эскиз экпертов

Эскиз экпертов. Фото: https://www.urbansol.city/blog/centertrotuar




Во-вторых, сделан ненужный здесь автобусный карман. В сети можно найти много статей о целесообразности устройства автобусных карманов (читаем здесьздесь и здесь).

В последующих статьях, на примере Владивостока, покажем почему они не работают, и где они все же могут быть. На этом участке очень широкая проезжая часть. Здесь официально 4 полосы движения, но из-за излишней ширины образуются 2 полосы около 3,5 метров по краям. Старая разметка, указывающая на наличие автобусной остановки, как раз и была нанесена на одной из таких полос. То есть, там и раньше был карман, выделенный разметкой. Сейчас же проектировщики еще больше углубили карман, к тому же сделали неправильные заезды под 45 градусов (рекомендуется делать 10-15 метров и заезд, и выезд). За таким решением последовало искривление тротуара, зигзаги на пути пешехода, узкие места, что делает движение некомфортным.

В-третьих, наблюдается проблема пересекающихся потоков. Для пешеходов это транзитный маршрут, здесь большой поток людей просто проходит мимо остановки. Сейчас же проектировщики предлагают всему потоку зайти на узкий тротуар и пройти сквозь людей, ожидающих своего автобуса. Вдобавок вдоль участка, где осталась парковка на 16 мест, разрешено со стороны проезжей части останавливаться автобусам с туристами (и снова вопрос: зачем тогда карман?), что еще добавляет нагрузку на этот узкий участок. В результате людям будет некомфортно, и они продолжат ходить за остановкой по парковке, игнорируя спроектированный тротуар. 

Как могло бы быть… Инициатива сделать там тротуар похвальна, но реализация хромает. Мы сделали вариант того, как это могло бы быть, но, к сожалению, пока не стало. 

Эскиз экпертов

Эскиз экпертов. Фото: https://www.urbansol.city/blog/centertrotuar

  • В нашей концепции комфорт тысяч жителей, ежедневно проходящих пешком через этот участок, выше, чем комфорт 16 "автолюбителей". Мы убираем с этого участка парковку, делаем широкий тротуар на всем пути. В освободившемся пространстве предлагаем обустроить зеленую зону со скамейкой по периметру и высадить деревья.
  • Проезды приподнимаются до уровня тротуара, что делает путь для пешеходов более комфортным, а автолюбителей более внимательными.
  • Возможно, стоит перенести дальнюю остановку на это место, поэтому мы увеличили общую длину, где может останавливаться общественный транспорт.
  • Оптимизируем общую ширину проезжей части и предлагаем обустроить зеленый разделитель с возможной высадкой деревьев вдоль улицы.
    Эскиз экпертов

    Эскиз экпертов. Фото: https://www.urbansol.city/blog/centertrotuar

    "Это лишь концепция, в которой мы рассмотрели только конкретный участок. В идеале же надо рассматривать всю уличную сеть города для оптимизации и создания комфортных условий всем участниками уличного движения: пешеходам, автобусам, автомобилям. Возможно, на этом участке появятся выделенный автобусные полосы и велодорожки, тогда профиль улицы поменяется, но главное что останется, и то, что должно учитываться уже сейчас – это приоритет пешехода и его комфортное прибывание на улицах нашего города", — завершают свою публикации эксперты.
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  благоустройство, Администрация города Владивостока

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