Новоявленный тротуар в центре города крайне стеснен оставшейся на своем месте, возможно, незаконной административной парковой

С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке дорожные службы завершили работы по обустройству участка тротуара в районе центральной площади. Теперь жители и гости краевого центра могут передвигаться по специально отведенной узкой дорожке, а также в более комфортных условиях ожидать нужного автобуса. Однако вызывают вопросы о целесообразности продолжения существования административной парковки, затрудняющей передвижения пешеходов, сообщает ИА PrimaMedia. Да и правовая сторона её существования вызывает вопросы.

30 октября администрация города отчиталась о завершении работ по устройству участка нового тротуара в центре города возле здания администрации Приморского края. В мэрии также заявили, что в будущем они планируют установить остановочный павильон на широкой части тротуара. Но чем вызвана необходимость ходить пешеходам по узкому тротуару? Зачем было оставлять вип-парковку в ущерб комфортному перемещению владивостокцев?

— Чтобы было легче парковаться жителей загоняют на узкий тротуар. Сделали остановку? Молодцы! Но столбики и цепи для чиновников там лишние сейчас, мне это не нравится, — сетует житель приморской столицы.

С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Городской сайт VL.ru отмечает, что общая площадь пешеходной зоны уменьшилась, но в целом пассажиры остались довольны новым тротуаром. Пока не все привыкли ходить по нему, некоторые по старинке идут через парковку: "Тротуар узкий, но в целом стало удобнее. Раньше приходилось идти через парковку, а машины здесь ставили как попало, – говорит Альбина. – Но пару раз уже была ситуация, когда джип, ждущий кого-то из администрации края, полностью перегораживал проход".

Депутат от одномандатного избирательного округа №15 в Думе Владивостока Наталья Кочугова указала на еще одну странность с чиновничьей парковой.

"Ситуация вообще интересная. Согласно публичной кадастровой карте, участок, на котором расположена вицевская парковка, является частью дороги, в отдельный участок не выделен и в аренде не находится, так какого лешего там установлены ограничители, препятствующие парковке любых автомобилей? На каком основании там выделены персональные места для вицевских авто?", — разместила комментарий в социальных сетях Наталья Юрьевна.

С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia С заботой о пешеходах или чиновниках? Мэрия завершила работы в центре столицы ДФО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

При этом заметим, что вокруг здания администрации Приморского края расположено несколько достаточно просторных автостоянок. И если самая большая на верхней площадке центральной площади, как её называют, доступна для всех желающих, то несколько стоянок оборудованы шлагбаумами. Самая новая из них — на крыше одного из помещений, почти всегда стоит полупустой.

Однако администрация города Владивостока при молчаливом согласии краевых властей предпочла оставить "вип-парковку" на прежнем месте. Теперь водители чиновников могут парковаться в гораздо комфортных условиях, поскольку сейчас пешеходов можно смело посылать на их узкий зигзагообразный тротуар, который в соцсетях уже прозвали "козьей тропой".