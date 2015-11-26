Объездную дорогу на Володарского заасфальтировали за несколько дней до открытия Шефнера

Альтернативный маршрут смогли привести в нормальное состояние только спустя три месяца

Заасфальтированная Володарского. Фото: ИА PrimaMedia

Усыпанную ямами дорогу на улице Володарского заасфальтировали. Спустя три месяца водители с комфортом могут объезжать перекрытую на время ремонта Шефнера, которую автомобилистам вернут уже на этой неделе, сообщает ИА PrimaMedia.

На участке пути по Володарского, который с июля служит альтернативным проездом на время перекрытия Капитана Шефнера, положили новый асфальт. Три месяца водители вынуждены были лавировать между ямами и вывернутыми люками, а за несколько дней до официального открытия проезда по Шефнера дорогу наконец-то привели в божеский вид. Ни система ливневой канализации, ни водоотвод здесь так и не появились, хотя они здорово помогли бы в борьбе с вечными подтоплениями.

Заасфальтированная Володарского. Фото: ИА PrimaMedia Заасфальтированная Володарского. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

В пресс-службе мэрии сообщили, что улица Капитана Шефнера, ремонт которой обещали закончить до 7 ноября, действительно откроется уже на этой неделе.

– Спуск уже забетонировали и заасфальтировали, сейчас работы подходят к завершению – осталось разобраться с мелкими делами, – пояснили в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что 27 июля улицу Капитана Шефнера закрыли на капитальный ремонт. Пока она закрыта, автомобилистам приходится выбирать альтернативные проезды по Володарского и Тунгусской, которые находятся не в самом лучшем состоянии. Из-за этого там практически каждое утро в будний день возникает пробка. На эти участки неоднократно жаловались жители Владивостока. Автомобилисты ожидали ремонта на Володарского и Тунгусской сразу с момента закрытия проезда по Шефнера, но все это время ездили по очень убитым альтернативным проездам.