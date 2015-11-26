Река Богатая: от нерестовой Лянчихэ до протоки с краснокнижными утками

За сохранение остатков первозданной природы взялись неравнодушные горожане

Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia

Река Богатая, или как до сих пор ее называют в народе на китайский манер Лянчихэ — самый полноводный из внутренних водоемов Владивостока. Она протекает в районе современной станции "Океанская" и впадает в бухту Бражникова Амурского залива. Длина русла — более 19 км, а площадь водосбора около 70 кв. километров. Прежде река была уголком первозданной природы на полуострове Муравьева-Амурского, а теперь горожане пытаются сохранить последние крупицы того богатства. ИА PrimaMedia завершает серию материалов о внутренних водоемах Владивостока рассказом о реке Богатой (Лянчихэ).

Как поясняют лингвисты, название Лянчихэ — тунгусо-маньчжурского происхождения и переводится как "река двух притоков". Именно так река именовалась до военного конфликта на острове Даманский в 1972 года. Позже китайские топонимы были вычищены с карты Владивостока. Однако о первом названии реки до сих пор напоминает улица Лянчихинская, расположенная здесь же, в районе "Фанзавода" по соседству с улицами Фета, Есенина, Маяковского, Успенского и Тимирязева.

Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

О реке было известно практически со времен основания Владивостока. В конце XIX века на ее берегах стали рубить лес и сплавлять во Владивосток для строительства новых зданий. Однако долгое время Лянчихэ была уголком первозданной природы, манящим первых жителей Владивостока на отдых и рыбалку. Река была нерестовой, сюда заходили лососевые, обитало множество речных рыб — форель, гольяны, караси и сомы. Богатыми были и прилегающие к реке дремучие леса. Здесь росли вековые дубы и кедры, обитали медведи, лисы, зайцы, дикие копытные, захаживал сюда и амурский тигр. Если верить путеводителям, то до сих пор в верховьях реки сохранилось все ее природное богатство.

В начале XX века долину в нижнем течении Лянчихэ облюбовал промышленник Лейбо Шлемович Скидельский. Он построил здесь одно из своих производств — фанерный завод. А сам поселился рядом в усадьбе на берегу реки. Это здание сохранилось и до наших дней. Завод был национализирован после гражданской войны, а в 90-е годы и вовсе обанкротился. Однако до сих пор жилой район в низовьях реки Богатой называют "Фанзаводом".

Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

С появление железнодорожной ветки и станции по берегам Богатой стали появляться дачи первых горожан Владивостока. Позднее, севернее реки начал реализовываться план организации рекреационного поселка, "Сад-города". Планировалось строительство парков, скверов, домов отдыха, дачного поселка, комфортной городской инфраструктуры, с условием полной гармонии с природным ландшафтом, линиями реки и побережья и максимальным сохранением зеленых насаждений. Полноценной реализации идеи помешала революция. В настоящее время от дореволюционного "города-сада" осталась только планировка, ни одной постройки не сохранилось.

В советское время долина Лянчихи осваивалась как дачный поселок, позже здесь появились капитальные строения, жилые дома, школы и административные здания. В 1961 году русло реки перегородили плотиной для строительства Богатинского водохранилища, необходимого для Владивостока как еще один источник питьевой воды. С тех пор начались беды жителей дачных поселков и жилых домов. Регулярные тайфуны ежегодно приводят к переполнению водохранилища и аварийным сбросам воды в реку Богатую. Водоем выходит из берегов и топит всю долину в низовьях реки. В отдельные годы местным жителям приходится спасаться на крышах своих домов, потому что уровень воды поднимается выше человеческого роста.

Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia Река Богатая. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Стоит отметить, что в настоящее время верхнее и нижнее течения Богатой резко отличаются по экологическому благополучию. Если до водохранилища река по-прежнему сохраняется в своем первозданном виде, то ниже колоссальное влияние на нее оказывает хозяйственная деятельность человека. Русло реки в отдельных местах захламлено и замусорено, периодически здесь происходят несанкционированные сливы загрязняющих веществ, в том числе и нефтепродуктов. Также на берегу Богатой расположены одни из трех очистных сооружений Владивостока — Северные. Слив очищенной воды с установок также осуществляется в русло водоема.

Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia Соленая протока. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 9

Между тем в 2019 года на берегу Соленой притоки, впадающей в Богатую, силами неравнодушных горожан была благоустроена зона отдыха и площадка для наблюдения за утками-мандаринками. Эти краснокнижные птицы из года в год неизменно селятся здесь и выводят потомство в теплое время года, будто передают из поколения в поколение память о том райском уголке приморской природы, каким прежде была Лянчихэ.