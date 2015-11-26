Прокуратура нашла у мэрии целый ряд нарушений на закупках и ремонте дорог Владивостока

По результатам возбуждено уже четыре дела, внесены представления, проверки продолжаются
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 09:59
Прокуратура нашла у мэрии целый "букет" нарушений на закупках и ремонте дорог Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia
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Прокуратура вскрыла целый ряд нарушений в деятельности мэрии Владивостока при проведении закупок материалов и проведения дорожных работ в столице ДФО. Так, надзорный орган установил факты незаконного проведения закупок на бесконкурсной основе, незаконного допуска подрядчика к участию в аукционе, а также занижения штрафов за неисполнение предусмотренных контрактами обязательств.

По результатам надзорных мероприятий в настоящее время возбуждены уже четыре дела, другие прокурорские проверки деятельности мэрии продолжаются. Поводом для выявления нарушений стали публикации ИА PrimaMedia о признаках незаконных манипуляций администрации дальневосточной столицы.

Как сообщается в ответе на официальный запрос агентства, по поручению прокуратуры края прокуратурой Владивостока организовано проведение проверки соблюдения законодательства при заключении органами местного самоуправления Владивостокского городского округа и муниципальными учреждениями контрактов на выполнение работ в сфере дорожной деятельности и благоустройства.

"По результатам проверки вскрыты нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, связанные с незаконным осуществлением органом местного самоуправления закупки на бесконкурсной основе, незаконным допуском подрядной организации к участию в аукционе, необоснованным занижением размера штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных контрактами", — говорится в ответе надзорного ведомства.

Кроме того, выявлены факты несоблюдения сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальными контрактами. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в администрацию Владивостока и подрядную организацию внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

В отношении виновных лиц возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.29, ч. 2 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

"В настоящее время прокуратурой Владивостока продолжается проведение проверочных мероприятий, в том числе по вопросам соблюдения законодательства при устройстве бордюрного камня", — уточнили в прокуратуре.

Редакция ИА PrimaMedia намерена повторно обратиться в правоохранительные органы с просьбой уточнить названия компаний-подрядчиков, замешанных в нарушениях и информацию о должностных лицах, привлеченных к ответственности.

Отметим, что бордюрные скандалы сотрясают мэрию Владивостока уже несколько месяцев. Первая реакция на "бессмысленную и беспощадную" установку бордюр при не самой активной работе по укладке нового асфальта традиционно последовала от горожан. С нарастанием внимания к проблеме ситуация перешла из "народной" в политическую плоскость. Нагрянувший в столицу ДФО с проверкой вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев жестко раскритиковал работу мэрии на городских магистралях. Свое недовольство деятельностью мэрии и подрядчиков высказывал и глава региона Олег Кожемяко. Позднее с проверочным рейдом по участкам ремонта дорог проехали и депутаты Думы Владивостока, которые также остались недовольны качеством проделанной работы.

Добавим, что в дополнение к своему ответу прокуратура Владивостока сообщила, что по факту публикации на сайте ИА PrimaMedia "Братский Босфор: два Гуменюка и миллионные контракты хозуправления администрации Приморья", также организована проверка. Подробнее об этом можно будет прочитать в ближайшее время на сайте агентства.

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