Форвард "Адмирала" Денис Вихарев назван лучшим нападающим недели в КХЛ

В четырёх матчах недели, все из которых были проведены на выезде, нападающий набрал 6 очков
Спорт 09:49
Денис Вихарев назван лучшим нападающим. Фото: Пресс-служба ХК "Адмирал"

Нападающий ХК "Адмирал" из Владивостока Денис Вихарев признан лучшим нападающим прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате КХЛ (Континентальной хоккейной Лиги), сообщает ИА PrimaMedia.

Успехи нападающего "Адмирала" Дениса Вихарева на этой неделе отметили аналитики Континентальной хоккейной лиги. Вихарев в последних четырех матчах, все из которых были проведены на выезде, набрал 6 очков по системе гол+пас (5+1) при показателе полезности (+2).

На счету форварда "моряков" по дублю в матчах против "Локомотива" и "Нефтехимика", он же забил решающую шайбу в ворота "Спартака". Пять голов, забитых Вихаревым на прошедшей неделе, позволили ему обновить личный снайперский рекорд за всё время выступлений в КХЛ, а также с 11 заброшенными шайбами подняться на третье место в списке лучших снайперов чемпионата на данный момент.

Денис Вихарев родился 17 июня 1992 года в Череповце. С 2013 года играл за команду родного города ("Северсталь") в регулярных чемпионатах и сражался за "Кубок надежды". В регулярном чемпионате 2016-2017 года выступал за Металлург (г. Новокузнецк), а с 2017 года играет в составе "Адмирала". Контракт с приморским хоккейным клубом у Вихарева заключён до 30 апреля 2020 года.

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