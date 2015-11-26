В Приморье молодой водитель насмерть сбил велосипедиста

ДТП произошло в темное время суток, на неосвещенном участке трассы
Происшествия 10:24
В Приморье молодой водитель насмерть сбил велосипедиста. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Водитель "Тойоты Аква" наехал на велосипедиста в Спасском районе Приморского края. ДТП произошло в темное время суток. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

Установлено, что 20-летний водитель автомобиля "Тойота Аква" двигался со стороны улицы Мельничной в направлении Советской. Велосипедист двигался по ходу движения автомобиля. В районе дома №132 на улице Вторая Загородная водитель наехал на велосипедиста. В результате ДТП 61-летний мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи.

Стаж вождения водителя "Тойоты" – два года. В течение 2019 года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследованием. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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