Прокуратура Приморья проверяет действия краевого ХОЗУ и "братского" "Босфора"

Поводом для действий надзорного органа стала публикация о контрактах, заключенных управлением в то время, когда его возглавлял Олег Гуменюк
Общество 11:10
Прокуратура Приморья проверяет действия краевого ХОЗУ и "Братского Босфора". Фото: ИА PrimaMedia

Прокуратура Приморского края проводит проверку соблюдения Хозяйственным управлением администрации Приморья бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок. Поводом для действий надзорного органа стала публикация ИА PrimaMedia о контрактах, заключенных управлением в то время когда его возглавлял Олег Гуменюк.

"Прокуратурой края организована проверка сведений, изложенных в статье "Братский Босфор: два Гуменюка и миллионные контракты хозуправления администрации Приморья", опубликованной в сети Интернет, в том числе сведений о соблюдении ГБУ "Хозяйственное управление администрации края" бюджетного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и обслуживание транспортных средств", — сказано в официальном ответе ведомства на запрос агентства.

Напомним, с 2016 года, когда ХОЗУ администрации Приморья возглавил Олег Гуменюк, управление заключило ряд госконтрактов на ремонт и обслуживание автомобилей с индивидуальными предпринимателями, связанными с СТО "Босфор". Указанный автосервис, юридическим лицом которого предположительно является ИП Гуменюк Сергей Владимирович, расположен на земельном участке по адресу ул. Союзная, 40.

Сам участок находится в аренде Олега Гуменюка на 49 лет. ИП Ермоленко Максим Юрьевич, ИП Катрук Максим Анатольевич и ИП Бочаров Иван Андреевич должны были производить ремонт автомобилей администрации Приморского края. Ремонт заключался в замене кузовных частей и агрегатов автомобилей. Причем некоторые автомобили имели как под копирку одинаковые поломки "после ДТП", а некоторые транспортные средства нуждались в замене всего кузова ежегодно.

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