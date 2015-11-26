Возобновилась погрузка последних белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Накануне операцию пришлось прервать из-за сильных порывов ветра
Китовая тюрьма
Общество 11:24
Последнюю партию белух снова начали погружать на судно для транспортировки. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Последнюю партию белух, оставшуюся в "китовой тюрьме" в бухте Средней, снова пытаются подготовить к транспортировке в открытое море. Шесть мормлеков погрузили на судно "Профессор Кагановский" накануне, 5 ноября, однако в районе 17.00 часов погрузку пришлось приостановить из-за сильных порывов ветра, который мешал подводить к судну понтон с животными, сообщает ИА PrimaMedia.

43 белухи в настоящий момент до сих пор остаются в "китовой тюрьме" в бухте Средней. Последнюю, самую большую партию морских млекопитающих, начали грузить на научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" во вторник. Решение об экстренной транспортировке было принято Консилиумом ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября. Белух решили выпустить одной большой партией в связи с надвигающимися штормами, из-за которых транспортировка в ранее определённые места (район Сахалинского залива) стала невозможна.

Научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" приняло шесть белух за вчерашний день, но в районе 17.00 часов погрузку пришлось приостановить из-за сильных порывов ветра, который мешал подводить понтон с мормлеками к судну. Начальник управления по связям с общественностью ВНИРО Алексей Смородов объяснил, что белухи могли пораниться, а потому транспортировку решили приостановить. 

Пресс-секретарь ТИНРО-Центра Константин Осипов рассказал сегодня корр. редакции, что шесть белух благополучно переночевали на судне.

 – С утра животным поменяли воду, сейчас их состояние хорошее. Сегодня погрузка возобновилась, в ванну транспортировали первую белуху. Команда специалистов работает слаженно, – уточнил Осипов.

Напомним, что с лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных – 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа – животных перевозили на автомобилях и с помощью парома по Амуру.

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  морские млекопитающие, тюрьма, защита прав (физическая, юридическая), ТИНРО

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