Искать пропавших в Приморье рыбаков приехали сахалинские спасатели

Судно "Спасатель Кавдейкин" с шести часов утра исследует акваторию Ольгинского района
Общество 12:21
Тематическое изображение. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

К поискам моряков, пропавших без вести в заливе Владимир, присоединился Сахалинский морской спасательный центр. Накануне, 5 ноября, в Ольгинском районе Приморского края самолёт обнаружил перевёрнутое плавсредство, искать которое и отправились работники морского центра на судне "Спасатель Кавдейкин", сообщает ИА PrimaMedia.

Поиски пропавших в Ольгинском район рыбаков продолжаются. Накануне, 5 ноября, в 134 км юго-восточнее посёлка Ольга районе самолётом Бе-200 ЧС было обнаружено перевёрнутое неопознанное плавсредство. Для его поисков привлекли сахалинских спасателей.

– На месте работает Сахалинский морской спасательный центр, специалисты находятся на судне "Спасатель Кавдейкин". Вчера судно направилось в район поиска, сегодня к 6.00 утра спасатели прибыли к месту назначения. Пока от них не было никаких новостей, – сообщил корр. редакции начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Михаил Исаметов. 

Кроме этого, береговую черту от мыса Бальзека в сторону Ольги осматривает Находкинский поисково-спасательный отряд (подразделение "Рудная Пристань"). Также к поискам привлечены спасатели ДВРПСО МЧС России из Владивостока и Находки.

Сотрудники Тернейского участка ГИМС совместно с работниками лесничества осматривают береговую черту от бухты Серебряная до бухты Удобная Тернейского района, сотрудники Дальнегорского участка ГИМС – берег в районе бухты Рудная Дальнегорского городского округа. Специалистом Ольгинского участка ГИМС осматривается береговая черта в заливе Владимира Ольгинского района.

Напомним, что 26 октября группа рыбаков из Чугуевки вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулась.

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