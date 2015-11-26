Первые заморозки ударят по Владивостоку уже будущей ночью

Фронтальные разделы корейского циклона вызовут небольшой снег в некоторых районах края
Общество 14:12
Тематическое изображение. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Первое серьёзное похолодание ожидается во Владивостоке уже в ночь на четверг, 7 ноября. Температура будет стабильно держаться ниже нуля, а к утру усилится северный ветер. В некоторых районах края возможны осадки в виде снега, принесённые фронтальными разделами с Корейского полуострова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Сегодня, 6 ноября, над краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. День будет прохладнее, чем вчера, максимальные значения температур варьируются от +2 до +8 °С. В столице Приморья температурный фон придёт к климатической норме (вчера он превышал её на 3 градуса), максимальная температура − 6 градусов тепла.

Ближайшей ночью синоптическая ситуация над Приморьем вновь изменится. С Корейского полуострова на Японское море выйдет неглубокий циклон, его фронтальные разделы в отдельных районах вызовут небольшой снег. К утру циклон уйдёт на северо-восток, в сторону Сангарского пролива, осадки прекратятся. В нижней тропосфере продолжится вторжение холодного воздуха с севера, поэтому ночью морозы усилятся, от −5 до −10 °С, в горных районах до −16 °С, на побережье от 0 до −5 °С.

Днём над краем атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается. Максимальные температуры воздуха ещё немного понизятся. Во Владивостоке ближайшей ночью облачности прибавится, с 40% вероятностью возможен слабый снег. К утру усилится северный ветер. Столбики термометров опустятся от −1 до −3 °С. Днём без осадков и довольно холодно, максимальная температура воздуха не выше +4 °С.

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