Александр Жирнов: Работать для населения Владивостока – наша основная задача

Руководству Первореченского АТУ удалось наладить конструктивный диалог с жителями района

Проспект 100 лет Владивостоку. Фото: ИА PrimaMedia

Начальник административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока Александр Жирнов в интервью PrimaMedia рассказал о проблемах на мысе Калузина, о совместных рейдах с полицией, подготовке хоккейных коробок к зиме и праздничных мероприятиях.

— Александр Александрович, расскажите, с какими вопросами в управление обращаются жители района? Удается ли им помочь? Приведите примеры значимой помощи горожанам.

— Работать для населения – это наша основная задача. И круг вопросов, с которыми к нам приходят люди, самый широкий. Начиная от сроков разбивки новых клумб возле домов, заканчивая проблемой торговли алкоголем в ночное время. Но есть вопросы, на которые мы самостоятельно не можем дать ответ. Тогда обращаемся в профильные управления, в ряде случаев подключаем правоохранительные органы, а затем ставим в известность население.

Из наиболее значимых результатов работы АТУ Первореченского района по итогам обращения граждан хочется привести несколько примеров, касающихся незаконной торговли.

На территории района был ряд таких "проблемных мест", одно из них находилось в районе дома №140 по Океанскому проспекту. Это был большой несанкционированный рынок. И предпринимателей там было очень много, и жалоб от жителей. Аналогичная ситуация складывалась в районе Народного проспекта, 35 и проспекта 100 лет Владивостоку, 60. В связи с этим совместно с полицией, Россельхознадзором и другими контролирующими органами сотрудники нашего управления проводили монотонную, методичную, кропотливую работу.

В каждой из этих точек мы по два месяца проводили совместно с полицией рейды, освобождали территорию от незаконно установленных лотков, торговых палаток. Приходилось самосвалами вывозить коробки, приспособления для торговли. Особенно острая ситуация была именно на Океанском проспекте. Мы в первый раз оттуда вывезли три КАМАЗа этих лотков! Причем никто из предпринимателей не верил, что это все всерьез! Мы грузим поддоны - они их обратно тянут! Приходилось привозить по несколько нарядов полиции, чтобы прекратить активное сопротивление торговцев. Доходило до того, что продавцы стеной вставали. Мы их отодвигали и продолжали очистку территории. Следующая суббота — опять три КАМАЗа. И так, не переставая, работали, пока незаконных торговцев не стало меньше. Они поняли, что мы не сдадимся.

Затем мы достаточно длительное время ежедневно отправляли своего сотрудника вместе с полицейским проверять эту территорию. Сейчас возле дома №140 на Океанском проспекте чисто, появилась нормальная придомовая территория. По другим адресам проводилась такая же кропотливая работа. В течение трёх лет мы боролись и ликвидировали-таки эти точки массовой незаконной торговли в районе.



Рейд на проспекте 100 лет Владивостоку. Фото: vlc.ru

— Как горожане могут к вам обратиться за помощью? Прийти лично, записаться или на сайте, по электронной почте?

— Вообще, формально в администрации существует день приема населения: по понедельникам, с 15 часов. На практике же эта дверь не закрывается никогда, никакой записи мы не ведем. В какую бы минуту рабочего времени к нам ни пришли люди, мы всегда примем, оформим заявление или обращение, выслушаем. По-другому, быть не может.

— В Первореченском районе в последнее время практически каждые выходные проходят субботники с привлечением студенческой молодежи и сотрудников различных организаций. Как вам удается настроить диалог с коммерческими компаниями, предприятиями и убедить их участвовать в этих мероприятиях?

— По решению главы города во Владивостоке весной и осенью проходят периоды санитарной очистки. В весенний период – это два месяца, в осенний – один. Такая работа будет проводиться в городе на постоянной основе. И мы на территории района активно включились в эту деятельность, причем, с привлечением горожан.

На самом деле, жители города Владивостока, кем бы они ни были, рядовые граждане, общественные организации или коммерческие структуры – в основной массе любят свой город. Просто с ними надо правильно разговаривать и уметь общаться! В своей повседневной деятельности мы взаимодействуем с руководителями предприятий различных форм собственности. И конечно, задаем им вопрос: "А не хотели бы вы, чтобы наш город был чище?" Ну, какой нормальный руководитель предприятия или организации ответит отрицательно? Поэтому все участвуют в субботниках очень охотно.



Субботник во Владивостоке. Фото: vlc.ru

Конечно, речь не идет о каких-то глобальных вещах. Например, есть сопка Холодильник, куда не приведёшь на субботник какое-то предприятие или организацию. Очистку этого места нужно делать профессионально, с использованием спецтехники. А то, что под силу людям: метлы, грабли, мешки, перчатки, сбор бытового мусора – это мы можем организовать. За минувший месяц мы очень хорошо потрудились, провели больше двух десятков мероприятий по очистке, постарались облагородить места, где люди отдыхают, гуляют. Причём в субботниках участвовали и наши общественные организации, включая общество инвалидов, совет ветеранов, а также коммерсанты, военные, студенты.

Кроме того, по роду своей деятельности мы находимся на короткой связи со всеми руководителями учебных заведений – дошкольных, средних, высших школ, а также с депутатами нашего района, их тоже привлекаем к этой работе.

— Какие территории в Первореченском районе являются самыми замусоренными, где, так сказать, самые проблемные точки?

— К сожалению, самый проблемный район – это мыс Калузина на Моргородке. Когда-то там был нормальный пляж, со временем это место запустело. Но горожане все равно приезжают туда на отдых, жарят шашлык... Бывают среди них и нерадивые, которые мусор за собой оставляют. Мы в первую очередь очистили эту территорию. Провели субботник позитивно и плодотворно, и конкурсы организовали, и мусора много вывезли. Эту площадку, конечно, до весны опять, захламят. Но надеемся, что рано или поздно, мыс будет облагорожен и станет местом массового отдыха жителей города и района.

— Какие еще общественные мероприятия проводятся вашим управлением на территории района?

— В общей сложности в Первореченском районе нашей администрацией ежегодно проводится 45-50 мероприятий, приуроченных ко всем значимым праздникам. Сейчас ближайшая такая дата – Новый год. Управление культуры планирует проводить ряд своих мероприятий, ну и мы сами, как обычно, не останемся в стороне. Будем проводить утренники социальной направленности во Дворце культуры железнодорожников с елкой, Дедом Морозом, спектаклем, раздадим пригласительные билеты малообеспеченным семьям нашего района. Также традиционно устроим праздники для детей в детской психиатрической больнице, в отделении "Паруса надежды" на улице Иртышской.

В феврале у нас проходит акция "Письмо солдату". Школьники собирают подарки, пишут письма военнослужащим, а мы выезжаем в воинские части и вручаем их.



Праздник в Первореченском районе Владивостока. Фото: vlc.ru

Весной проводим Масленицу на территории микрорайона Снеговая падь. Стараемся взаимодействовать с нашими депутатами, привлекать общественников. Далее идут мероприятия, посвящённые 9 мая. У нас очень хорошее взаимодействие с воинскими частями, Росгвардией, ГУФСИН, ТОВВМУ, Нахимовским училищем. Начиная с 7 мая проводим несколько мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. На площадках в Парке Победы, у Дворца культуры железнодорожников и возле нашей администрации по адресу: улица Ильичева, 15 проходят настоящие праздничные гулянья, устанавливаем сцену, варим кашу, поём песни. И жители района участвуют в этих праздниках очень активно, у нас обычно здесь яблоку некуда упасть.

2 июля празднуем День города. Кстати, в 2020 году Владивосток будет отмечать 160-ю годовщину, будем к этой дате серьезно готовиться. Ну и в сентябре у нас проходят торжественные мероприятия, посвящённые окончанию Второй мировой войны.



Праздник в Первореченском районе Владивостока. Фото: vlc.ru

— У жителей Владивостока появилась возможность объединяться домами, дворами и подавать заявки на благоустройство. Как результат – новенькие спортивные и детские площадки, асфальтированные подъезды к домам. В Первореченском районе кто-то уже поучаствовал в этой программе?

— Действительно, жители Первореченского района активно участвуют в губернаторской программе "1000 дворов". В ее рамках у нас реализуется 79 проектов, среди которых 38 детских площадок, 21 спортивная площадка и 20 придомовых территорий.

Работа ведётся очень активно, и жители района довольны невероятно. Потому что это очень приятное, нужное и своевременное дело. На сегодняшний день работы уже завершены на 100% на большинстве объектов.

— Наступил ноябрь, а там и зима не за горами. Дай бог, снега в этом году будет больше, чем прошлой зимой, и дети Владивостока смогут покататься на коньках, санках, поиграть в хоккей. Сколько в Первореченском районе хоккейных коробок, и готовы ли они к заливке?

— У нас — самое большое количество хоккейных коробок среди всех районов города, их у нас 24. Семь из них находятся при общеобразовательных учебных заведениях. Все они очень популярны, активно используются местными жителями, поэтому находятся на нашем постоянном контроле. Мы внимательно следим за состоянием коробок, и если где-то что-то ломается, информируем специалистов управления спорта администрации Владивостока, они оперативно все исправляют.

Вскоре сотрудники нашего АТУ войдут в состав комиссии, которая будет принимать первоначальную готовность хоккейных коробок, после чего начнётся их заливка. Но уже сейчас могу сказать, что все 24 спортивных объекта готовы к зиме на 100%.