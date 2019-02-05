Рок-концерт длиной в 9 часов пройдет во Владивостоке

Различные музыкальные направления и стили на одной сцене и в равных условиях (12+)
Общество 13:40
Инклюзивный рок-концерт длиной в 9 часов пройдет во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Первый в регионе инклюзивный рок-фестиваль "Арт-Интеграция" (12+) пройдет на площадке ТКК "Андеграунд" во Владивостоке. Формат мероприятия включает в себя исполнителей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), профессиональные команды, начинающих музыкантов, а также детский коллектив с очень необычной программой.

Различные музыкальные направления и стили, на одной сцене, и в равных условиях, будут заряжать слушателей и зрителей энергетикой творчества и позитивом, а также мотивировать стирать социальные барьеры и стремиться к самореализации.

Фестиваль, будет проходить с 10.00 до 19.00, в формате "нон-стоп". Исполнители будут сменять друг друга: авторская песня заставит задуматься, регги настроит на волну позитива, хэви металл добавит драйва, приморский рок расскажет о духе Владивостока, а дуэт трубы и скрипки затронет тонкие струны души слушателя.

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Участвуют 16 совершенно разноплановых коллективов, которых объединяет небезразличие к судьбам города и Края, и любовь к творчеству.

Организаторы мероприятия благодарят руководство ТКК "Андеграунд", администрацию Приморского Края (Волошко Антона Анатольевича персонально) и медиа-холдинг PrimaMedia за помощь в организации и проведении фестиваля.

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