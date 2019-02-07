Как хорошо вы знаете улицы Владивостока – ТЕСТ

Адмиральская, Архитектурная, Альпийская - думаете таких улиц нет в столице ДФО, а вот и проверьте свои знания
Тесты PrimaMedia
Общество 10:00
Район Седанки во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Улицы родного Владивостока имеют массу особенностей. Они могут плутать вдоль сопок, пересекаться сами с собой под замысловатыми углами, пропадать в одном месте и снова появляться в другом. Но они еще могут быть почти неизвестными. Ну, то есть они есть, но про них мало кто знает. Много улиц в честь известных писателей, художников, ученых. Их много кто знает. А вот, например, морские и воздушные улицы или даже со сказочным названием – знают единицы. Давайте попробуем пройти тест PrimaMedia и проверить, кто как знает топонимику Владивостокского городского округа (так официально называется муниципальное образование).

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