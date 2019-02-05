Аккуратным россиянам предложили льготы на оплату ЖКХ

За раздельный сбор мусора гражданам могут уменьшить плату
Общество 5 февраля, 21:15

Для людей, которые сортируют мусор и отдают его на переработку, предложили уменьшить или полностью исключить из квитанций оплату за негативное воздействие на окружающую среду.

С такой инициативой выступил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов от партии "Единая Россия" в ходе селекторного совещания ЕР, пишет РИА Новости.

Члены партии, таким образом, надеются стимулировать граждан к раздельному сбору мусора. По словам депутата, люди, которые сортируют отходы, тратят средства на вывоз их в разные пункты приема, а платят столько же, сколько и соседи, которые сваливают весь мусор в один бак.

Инициатива не нова. Еще осенью 2018 года заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис говорил о подготовки законодательной базы по начислению оплаты за услуги регоператоров по сниженной стоимости для тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Однако в таком случае на раздельный сбор должен будет перейти весь дом. Эксперты, считают, что подобный дифференцированный тариф и ответственность граждан позволит сократить затраты на вывоз мусора вдвое. Наибольшая экономия будет наблюдаться в больших городах.

Пока только в Ростовской области введены льготы для аккуратных граждан. Для тех, кто делит твердые коммунальные отходы на два вида, предусмотрен понижающий коэффициент оплаты за вывоз мусора в 0,97, при сортировке на три и более видов – до 0,86. Соответственно, ростовчане могут снизить плату за вывоз ТКО на 14%.

Напомним, с 1 января в России начала работать новая система по обращению с ТКО. Теперь за вывоз, обработку, обезвреживание и утилизацию мусора отвечают региональные операторы, с которыми власти региона заключили соглашения. Оплата за услуги регоператоров начисляется отдельно от других коммунальных услуг и проставляется в отдельной графе квитанции.

Саша Бусова

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