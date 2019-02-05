Соучастник по "делу мэра" Андрей Лушников отказался отвечать на вопросы гособвинителя

Экс-глава МУП "Дороги Владивостока" воспользовался правом не свидетельствовать против себя после вопроса о знакомстве с бывшим главой города

Андрей Лушников. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-руководитель МУП "Дороги Владивостока" отказался отвечать на вопросы прокурора и признался, что оговорил мэра Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. Во вторник, 5 февраля, в Тверском районном суде Москвы начался допрос одного из соучастников бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева — Андрея Лушникова. Он вместе с другими фигурантами "дела мэра" в зависимости от роли и степени участия каждого из них, обвиняется по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.

С самого начала заседания бывший руководитель МУП "Дороги Владивостока" заявил, что себя виновным не считает, после чего начал отвечать на вопросы, которые ему подготовила сторона защиты.

Андрей Лушников в зале суда. Фото: ИА PrimaMedia Андрей Пушкарев с представителем защиты. Фото: ИА PrimaMedia Зал суда. Фото: ИА PrimaMedia Зал суда. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Адвокат Андрея Лушникова Руслан Янченко попросил своего клиента охарактеризовать его отношение к Игорю Пушкарёву. На что обвиняемый ответил, что "личных отношений с ним у него не было".

Адвокат: Расскажите, каким образом с вами заключали соглашение по трудовым договорам, как это пролонгировалось?

Лушников: На один год с возможной пролонгацией и испытательным сроком на 6 месяцев. Год проходил, контракт продлевали. Мне звонили из отдела кадров и предупреждали ,что контракт заканчивается.

Адвокат: А с Пушкарёвым вы обсуждали пролонгацию?

Лушников: Я не помню.

Адвокат: Какими механизмами вы должны были добиваться поставленных целей?

Лушников: МУП является коммерческим предприятием, а его цель — извлечение прибыли. К этому я и стремился. Без коммерческих контрактов невозможно само существование МУПа.

После этого началось обоснование того, что бывший руководитель МУП "Дороги Владивостока" не считает себя виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а вот его сотрудничество с компанией "Востокцемент" было законным.

Лушников: Я не причинил никакого ущерба МУП "Дороги Владивостока", я действовал в целях извлечения прибыли для предприятия.

Но главной интригой допроса, конечно, же стал вопрос о той загадочной доплате к его заработной плате, которую Лушников получал, якобы, из кассы "Востокцемента" по поручению экс-мэра, а также вопрос о взяточничестве.

Андрей Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia Зал суда. Фото: ИА PrimaMedia Игорь Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia Андрей Пушкарев с представителем защиты. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Адвокат: Хотелось бы выслушать ваше отношение к обвинению во взятках.

Лушников: Виновным себя не признаю. Мы с Андреем Пушкарёвым договорились встретиться с ним во Fresh Plaza (бизнес-центр во Владивостоке — прим. ред.), в ходе разговора стало ясно, что он хотел свести меня с Игорем Пушкарёвым по вопросу работы в МУПе. Сказал, что были и другие кандидатуры, но у меня есть опыт. Я сказал, что готов работать, но только при другой зарплате. Мне позвонили из администрации и пригласили на встречу к Игорю Пушкарёву. Он объяснил, что МУП нужно вывести из убытков и МУП должен продолжить работать в городе. Нужно было наладить работу. Я сказал, что без другой заработной платы работать не буду. На момент первого трудоустройства в МУПе мне платили 60 тысяч рублей. Это меня не устраивало. Пушкарёв сказал позже, что вопрос по зарплате решен, сказал, что я должен ему на почту расчётные листы с зарплатой высылать (а до 200 тысяч рублей ему доплачивали уже коммерческая структура Пушкарёва — прим. ред.).

Входе допроса Андрей Лушников отметил, что заработная плата в 200 тысяч рублей была связана со сложностью управления МУПом, а также рассказал, что в кратчайшие сроки, благодаря его эффективному управлению, предприятие удалось практически вывести из упаднического состояния и многомиллионных убытков.

Примечательно, что когда к допросу после перерыва приступил представитель обвинения, фигурант "дела мэра" отказался отвечать на вопросы.

Прокурор: Расскажите о вашем знакомстве с Андреем, Игорем Пушкарёвыми, знакомы ли вы с Владимиром Пушкарёвым?

Лушников: Отказываюсь отвечать на вопросы обвинения по 51 статье Конституции РФ. Считаю, что исчерпывающе ответил на вопросы защиты.

После этого были зачитаны тома уголовного дела, где прозвучали самые первые показания Андрея Лушникова. В них он фактически признается в том, что действительно незаконно получал большую заработную плату, которую можно было рассматривать как взятку от экс-мэра, тем самым подтверждая версию следствия. Стоит отметить, что прозвучавшую информацию экс-глава МУПа решил опровергнуть и взял слово. Во время выступления Андрей Лушников заявил, что оговорил Игоря Пушкарёва в ходе первых опросов, надеясь тем самым изменить свою меру пресечения.

Прокурор: Вам это кто-то из следователей обещал изменить меру пресечения за оговор?

Лушников: Не обещали, а намекали.

Прокурор: Кто именно?

Лушников: Я отказываюсь отвечать.

Прокурор: Эти ответы давались вам до или после показаний?

Лушников: Отказываюсь отвечать.

Прокурор: А почему ранее вы при изменении меры пресечения не говорили, что оговорили Игоря Сергеевича?

Лушников: Отказываюсь говорить.

Напомним, в Тверском районном суде Москвы слушается дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, а также его брата Андрея Пушкарева и бывшего руководителя МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. До этого на протяжении трех дней на вопросы обвинения и защиты отвечал экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В ходе заседаний бывший мэр рассказал много любопытных фактов, часть из которых ранее отрицал. Посмотреть все публикации на эту тему можно по ссылке.