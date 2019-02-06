Генпрокуратура разбирается в скандальных уроках "полового воспитания" в приморском селе

В надзорном ведомстве рассказали о криминальном прошлом "лекторов" и деталях занятия

Школа села Первомайское Михайловского района Приморского края, где проходил "необычный урок". Фото: ИА PrimaMedia

На директора школы села Первомайское Михайловского района Приморского края завели административное дело. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир". По его словам, жители села в Приморье, прочитавшие в местной школе "лекцию" о половом воспитании, имеют погашенные судимости, и они не имели полномочий нарушать учебный процесс, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, школа села Первомайское прославилась на всю страну, благодаря неоднозначной ситуации. Несколько членов родительского комитета школы села Первомайское Приморского края распространили в сети Интернет информацию о том, что глава сельского поселения вместе со "смотрящими за селом" собрали учащихся 5-8 классов в актовом зале учебного заведения и провели своеобразный урок полового воспитания, разговаривая с детьми в грубой форме и с применением криминального жаргона.

В частности, детям объясняли "что делать в жизни и не делать", "что с ними будет на зоне", если они будут иметь интимные отношения друг с другом. Кроме того, школьникам якобы строго запретили рассказывать родителям, где они присутствовали и о чём с ними разговаривали.

После того, как к истории было привлечено внимание СМИ, руководство школы инициировало собрание, на котором 23 января глава Сунятсенского сельского поселения (в него входит Первомайское) Александр Ухаботин, он же бывший директор школы, заявил, что приходившие в школу мужчины не имеют отношения к криминальному миру.

В беседе с ИА PrimaMedia он рассказал, что поводом для беседы по-мужски стал конфликт между учениками, в ходе которого группа старших школьников домогалась до пятиклассника, пытаясь снять процесс на камеру. На ситуацию отреагировало, по его словам, несколько местных жителей, которые не смогли остаться в стороне и решили предпринять такие воспитательные меры. На встрече один из выступавших выругался, но после замечания он извинился, и более, по словам Ухаботина, подобной лексики не звучало.

Как сообщает прокуратура Приморского края, на место выезжал представитель прокуратуры края и региональный детский омбудсмен, также органы внутренних дел запрашивали информацию, чтобы установить личности тех, кто проводили "такой урок".

Установлено, с учащимися 5-8 классов в актовом зале школы трое жителей села Первомайское действительно провели беседу, на которой обсуждались вопросы полового воспитания несовершеннолетних. Один из "лекторов" не привлекался к уголовной ответственности, двое других считаются юридически несудимыми, судимость у них погашена.

При этом отмечается, что по инициативе директора, ученики были вызваны на беседу во время уроков, тем самым учебный процесс был необоснованно прерван.

Более того, "лекторы" не имеют отношения к органам системы профилактики правонарушений, не обладают специальными познаниями в данной сфере, поэтому не уполномочены на проведение такого рода бесед с учениками школы. Кроме того, один из этих мужчин нецензурно выражался в присутствии детей, за что на него составлен административный протокол.

"По фактам нарушений законодательства об образовании, выразившихся в том числе в необоснованном прерывании учебного процесса, несоблюдении пропускного режима на территории школы прокурором района внесено представление директору школы и главе Михайловского муниципального района.

В отношении директора образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся), которое направлено на рассмотрение в суд", — говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль в прокуратуру края, добавил он.

Отметим, что УМВД по Приморью также проводит проверку по беседе мужчин со школьниками на тему "Половое воспитание в юношеской среде".