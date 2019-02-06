Международный детский джазовый фестиваль Pacific Fusion пройдет в апреле во Владивостоке

Заявки с видеозаписями уже начали поступать на заочный тур конкурса
Общество 14:35
Фестиваль Pacific Fusion. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

V Международный детский джазовый фестиваль-конкурс Pacific Fusion (6+) 23-24 апреля соберет во Владивостоке юных музыкантов из России, Республики Корея, Китая и Японии. В оргкомитет уже начали поступать первые заявки от неоднократных участников фестиваля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.

Победитель IV Pacific Fusion в номинации "Солист-инструменталист" в старшей возрастной группе Дмитрий Чадаев уже несколько месяцев готовит конкурсную программу и надеется на победу.

— Дмитрий принимает участие в Pacific Fusion с самого первого конкурса, — поясняет педагог победителя Владислав Антипов. — Каждый раз мы стремимся, чтобы выбранное нами концертное произведение понравилось зрителям и не разочаровало жюри.

В состав жюри V Международного детского джазового фестиваля-конкурса Pacific Fusion вошли талантливые и компетентные музыканты, любящие джаз. Это концертмейстер группы фаготов Тихоокеанского симфонического оркестра, артист эстрадного оркестра МГУ им. Г. Невельского, преподаватель Приморского краевого колледжа искусств (класс фагота и саксофона) и ДШИ №2 Надежда Ткаченко, педагог Приморского краевого колледжа искусств (ПККИ), руководитель биг-бэнда ПККИ Александр Олейник. Председатель жюри – Заслуженный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра, композитор Анатолий Смирнов.

– Юбилейный Pacific Fusion проходит в два тура, – поясняет директор V Международного детского джазового фестиваля-конкурса Pacific Fusion и директор Международной лингвистической школы Ольга Шевченко. — На первом этапе конкурсанты должны прислать видеозапись своего номера вместе с заявкой на участие. Далее компетентное жюри во главе с Анатолием Смирновым будет производить отбор, и уже 9 апреля на сайте школы будет вывешен список участников, прошедших в очный тур.

В прошлом году со сцены Международной лингвистической школы прозвучало более 100 джазовых композиций в исполнении учащихся музыкальных школ и музыкальных студий. Победителям и призерам вручено 23 комплекта наград.

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