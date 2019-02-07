Авторынок Приморья замер в неизвестности после новости о "запрете" правого руля

Росаккредитация готовит новые правила, соблюдение которых приморский автобизнес считает практически нереальным

Новости об очередных нововведениях, уже этим летом угрожающих запретом импорта праворульных иномарок, встревожили автолюбителей Приморья и Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia. Представители автобизнеса признаются, что новые правила им до конца не ясны, а депутаты госдумы просят у правительства принять меры и избежать очередного коллапса.

Изменения в оформлении транспортных средств вступают в силу с 1 июля 2019 года. Новый межгосударственный ГОСТ 33670-2015, о введении которого сообщила Росаккредитация, обязывает предъявить ввозимый на территорию Таможенного союза автомобиль к осмотру в специальную лабораторию. В ней будут оформлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), необходимое для последующего получения ПТС.

Главным раздражителем в связи с очередными нововведениями является тот факт, что на территории Дальнего Востока есть только одна лаборатория, потенциально способная проводить такие осмотры и оформлять СБКТС. Но, как выяснилось, и она не имеет соответствующей аккредитации для такой работы.

Участники внешне-экономической деятельности прогнозируют кратный рост стоимости прохождения процедуры оформления машин, собираются просить помощи у губернатора и полпреда и пеняют властям на увеличение бюрократической нагрузки на бизнес.

За разъяснениями к новым правилам оформления автомобилей редакция ИА PrimaMedia обратилась к экспертам, специалистам Российской лаборатории сертификации.

— Имеющаяся во Владивостоке лаборатория до сих пор не аккредитована для выдачи новых сертификатов безопасности, обязательных к оформлению с 1 июля 2019 года. Удастся ли ей получить соответствующий допуск – большой вопрос. Аккредитация – дело очень затратное и длительное. Хватит ли владивостокской лаборатории сил и средств в течение шести месяцев кормить штат сотрудников без права выдачи документов, соблюсти массу требований, потратить 10-12 млн рублей, чтобы в итоге получить аккредитацию... Единственное, что могу сказать, ряд лабораторий в России уже аккредитован, – рассказал корр. ИА Primamedia представитель Российской лаборатории сертификации.

Своим мнением о предстоящих нововведениях и о том, как это повлияет на автомобильный рынок Дальнего Востока, поделился также руководитель компании "Таможенный брокер" Роман Султанов.

— Мы с настороженностью смотрим на 1 июля. Текущая ситуация не настолько пугающая, как в случае с кнопкой ГЛОНАСС, но и она в случае отсутствия каких-либо изменений и решений в оставшееся время может привести к волнениям и стихийным митингам. В целом, я считаю, что нет никакой нужды в необходимости получать дополнительный документ и проходить испытания в лаборатории для авто, ввозимых для личных целей, а ведь это большая часть рынка.

Сегодня все организовано так, чтобы открыть лабораторию было максимально сложно. А ведь есть активные люди, готовые этим заниматься. Да и оборудование стоит не так уж дорого. Однако государство в лице Росаккредитации пытается устроить монополию и всячески препятствует открытию лабораторий. У меня есть несколько примеров, когда люди по нескольку раз пытались открыться, но получали отказ. А ведь рынок должен быть конкурентный. Будет конкуренция – будет и достаточное качество услуг, удовлетворительные цены. Иначе при имеющихся в городе двух лабораториях цены взлетят вверх с 7 до 70 тысяч рублей. С учетом размеров автомобильного рынка Владивостоку нужно 10-15 аккредитованных лабораторий.

Мы планируем обращаться за помощью к губернатору Олегу Кожемяко и Юрию Трутневу с просьбой посодействовать в увеличении числа аккредитованных лабораторий и пригласить в край представителей Росаккредитации, чтобы они дали свои разъяснения, — рассказал Роман Султанов.

Обеспокоенность ситуацией в связи с введением новых правил оформления ТС высказывает депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко, за полтора года работы внесший 20 законопроектов, призванных сделать жизнь приморцев более комфортной и благополучной. Так парламентарий обратился напрямую к министру транспорта РФ Евгению Дитриху, что расставить все точки на "И" в вопросе применения нового ГОСТа, ведь их пока оказывается слишком много. До сих пор не ясна схема реализации правил, вводимых с 1 июля 2019 года решением коллегии ЕЭК.

— Я написал депутатские запросы, чтобы получить ответы. Предложил, если всё, действительно, идёт к очередному коллапсу, как минимум: ввести временный порядок. Буду контролировать развитие ситуации, — отметил Андрейченко на своей странице в "Фэйсбуке".

В своем депутатском запросе Андрейченко, ссылаясь на обеспокоенность жителей ДФО и сложностей из-за введения системы ЭРА-ГЛОНАСС, акцентирует внимание на отсутствии в регионе необходимого количества аккредитованных лабораторий, который могут выдавать необходимые сертификаты безопасности.

— На данный момент в Дальневосточном федеральном округе действует лишь одна аккредитованная лаборатория, расположенная во Владивостоке и вмещающая до 50 машин в день на своей территории. Специалисты лаборатории пока не имеют права на организацию выездной проверки. При этом у данной лаборатории нет права на выдачу сертификата безопасности для коммерческого транспорта и спецтехники, — отмечает Андрейченко.

В своем запросе депутат интересуется перспективой открытия дополнительных аккредитованных лабораторий в ДФО, наличием расчётов конкретного числа лабораторий, которое сможет обеспечить насыщенный автомобильный рынок Дальнего Востока соответствующим сервисом. Отдельный акцент парламентарий делает на обеспеченности достаточным числом лабораторий островных территорий ДФО или же возможностью выездного обслуживания будущих лабораторий, чьи сотрудники смогут выезжать на тот же Сахалин с материка. Не обошел вниманием депутат и перспективу удорожания транспорта в результате увеличения расходов на оформление автомобиля, а также особенность оформления японского транспорта, не имеющего номера VIN.

Каждый месяц во Владивосток, в зависимости от времени года, из-за границы прибывает 3-5 тысяч автомобилей. Уже через пять месяцев их оформление может существенно подорожать и усложниться. Нововведения, принятые Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), особенно сильно грозят ударить именно по праворульным машинам, превалирующим на дальневосточном автомобильном рынке. Все дело в том, что японские ТС не имеют VIN-номера, только номер кузова и рамы. И именно VIN-номер мог бы позволить обойтись без оформления сертификата. Используя этот номер, лаборатория вправе запросить у производителя ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), сравнить его с российскими ГОСТами и выдать заключение, что вмешательства в конструкцию не было. С "японками" придется повторно проходить недешевую процедуру сертификации.

Напомним, временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО и установки на них системы "ЭРА-ГЛОНАСС" действует до 1 июля 2019 года. Благодаря ему было снято напряжение, нарастающее в регионе вместе с очередями и ценами на популярные японские иномарки. Обяжут ли в итоге дальневосточников устанавливать злополучные кнопки после 1 июля или же они окажутся и вовсе бессмысленными без возможности оформить сертификат безопасности для ввезенной "японки"? Редакция ИА PrimaMedia продолжит следить за развитием событий.