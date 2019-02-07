Для конспирации вместо слов "Игорь Сергеевич" говорили "шеф" - брат экс-мэра Владивостока

Брат бывшего мэра Владивостока рассказал в суде о "ежемесячном конверте" для директора МУПа

Андрей Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia

Брат бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева в ходе допроса в Тверском суде Москвы рассказал детали взаимоотношений между руководством муниципалитета, группой компаний "Востокцемент" и предприятием "Дороги Владивостока", сообщает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

В частности, Андрей Пушкарев сообщил, что на предприятии "Востокцемент" представители менеджмента компании в целях конспирации не использовали в разговорах имени и отчества главы группы компаний Игоря Пушкарева.

"На предприятии мы не употребляли слов "Игорь", "Игорь Сергеевич", мы использовали "шеф". Для конспирации", — уточнил Андрей Пушкарев.

Отметим, что на одном из предыдущих допросов в суде сам экс-мэр приморской столицы признался, что неформально продолжал управлять семейным бизнесом будучи уже в должности главы администрации Владивостока.

На сегодняшнем допросе брат бывшего градоначальника озвучил и другие важные обстоятельства деятельности "Востокцемента". В частности, он рассказал, что на основании поручения мэра города Пушкарева обеспечивал бесперебойную поставку стройматериалов МУПу "Дороги Владивостока" несмотря на экономическую нецелесообразность и недостаток производственных мощностей предприятия.

"Игорь мой старший брат, это было его распоряжение. Были те, кто охали-ахали, что МУП опять нужно снабжать, но мы указание выполняли. Последствиями этих договоров с МУПами были для нас убытки. Игорь ставил нам задачу — обеспечить МУП всеми необходимыми материалами. Я помню случай, Игорь позвонил мне, сказал, что нет асфальта. Я сказал, что больше дать не можем, только 60 тонн. Игорь сказал, что задача бесперебойной поставки не снимается, ищите других производителей. Мы работали как в супермаркете. МУП брал материалы тогда, когда хотел", — сообщил Андрей Пушкарев.

Речь в допросе зашла и о "ежемесячном конверте" для директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова, существование которого сторона защиты объясняет как доплату к зарплате Лушникову из личных средств Игоря Пушкарева, а сторона обвинения — как признак коммерческого подкупа Лушникова Пушкаревым.

Андрей Пушкарев сообщил, что один или два раза в месяц получал конверт и из этого понимал, что нужно встретиться с Лушниковым. Конверт ему передавала бухгалтер Черепанова. О суммах в конвертах не знал, поскольку не открывал их.

Напомним, на одном из предыдущих заседаний суда Андрей Лушников признался, что оговорил Игоря Пушкарева в ходе первых допросов, надеясь тем самым изменить свою меру пресечения.