Ветеран МВД спас пассажиров в маршрутке, перехватив руль у мертвого водителя

Если бы не быстрая реакция мужчины, серьезной аварии было бы не избежать
Происшествия 00:20

Пассажиры спасли себя от смерти, предотвратив ДТП. Случай произошел в Иркутской области в городе Шелехове, когда водителю маршрутки стало плохо за рулем, и транспорт практически выехал на встречную полосу.

Если бы не расторопность пассажиров, серьезной аварии было бы не избежать.

Один из находившихся в микроавтобусе житель Шелехова готовился к выходу и пересел на ближайшее от водителя место. Увидев, что транспорт виляет и выезжает на встречку, а голова водителя уже запрокинулась назад, мужчина подскочил и стал управлять маршруткой, пишет Пятый канал. Им оказался ветеран МВД.

Остальные пассажиры, оценив опасную ситуацию, помогли ему остановить транспорт.

Никто из пассажиров не пострадал. Водитель, которому за рулем стало плохо, скончался. Ему было 63 года.

Карина Красилова

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