В Сирии погиб 25-летний российский боец при выполнении служебного задания

Похороны Максима Плетнева прошли 4 февраля в родном Тихорецке Краснодарского края

25-летний российский военнослужащий Максим Плетнев погиб в Сирии при выполнении служебного задания.

Информацию о его смерти опубликовали на сайте Тихорецкого района Краснодарского края, откуда погибший был родом.

"Максим очень любил спорт, был активным членом патриотического клуба, участвовал в соревнованиях допризывной молодежи и спортивных состязаниях. Всегда работал над собой для исполнения своей мечты – стать военным. 31 января 2019 года на 25-ом году жизни, при выполнении служебного задания, он погиб", — сообщается на сайте.

С 2012 года Максим Плетнев проходил службу в Вооруженных силах России, служил в ВДВ.

Похоронен он был на тихорецком кладбище 4 февраля. На похоронах присутствовали соратники парня и командование бригады.

Карина Красилова