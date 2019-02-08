В Сирии погиб 25-летний российский боец при выполнении служебного задания

Похороны Максима Плетнева прошли 4 февраля в родном Тихорецке Краснодарского края
Происшествия 03:50

25-летний российский военнослужащий Максим Плетнев погиб в Сирии при выполнении служебного задания.

Информацию о его смерти опубликовали на сайте Тихорецкого района Краснодарского края, откуда погибший был родом.

"Максим очень любил спорт, был активным членом патриотического клуба, участвовал в соревнованиях допризывной молодежи и спортивных состязаниях. Всегда работал над собой для исполнения своей мечты – стать военным. 31 января 2019 года на 25-ом году жизни, при выполнении служебного задания, он погиб", — сообщается на сайте.

С 2012 года Максим Плетнев проходил службу в Вооруженных силах России, служил в ВДВ.

Похоронен он был на тихорецком кладбище 4 февраля. На похоронах присутствовали соратники парня и командование бригады.

Карина Красилова

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