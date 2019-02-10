Джип застрял во льдах бухты Новик, погрузившись по самые окна

О пострадавших сведений нет
Общество 12:15
Утонувший джип. Фото: инстаграм-паблик "Экипажи ДПС"

Очередной автомобиль провалился под лед в окрестностях Владивостока 9 февраля, в субботу. ЧП произошло на мелководье в бухте Новик, сообщает ИА Primamedia со ссылкой на инстаграм-паблик "Экипажи ДПС".

На фото, разлетевшемся по социальным сетям, не видно владельцев утонувшего джипа. О пострадавших также не сообщается. Судя по открытым окнам авто, люди именно через них выбрались наружу. По свидетельствам очевидцев, в месте затопления внедорожника находится майна, о которой хорошо осведомлены местные жители. Есть вероятность, что водитель пострадавшего автомобмиля был в указанном месте впервые и не знал о коварной полынье.

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