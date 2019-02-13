Компания Ротенберга, снесшая виадук на Патрокле, определилась со сроками ремонта

Еще семь месяцев жителям Басаргина и Сочинской придется ждать единственного надземного перехода

Виадук, снесенный водителем компании Роттенберга, восстановят во Владивостоке к сентябрю. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Четыре месяца назад жители микрорайона Патрокл во Владивостоке лишись важного элемента дорожной сети: виадука, поврежденного грузовым автомобилем компании "Трансстроймеханизация" в октябре 2018 года на трассе Седанка — Патрокл. Виновник произошедшего собирается восстановить конструкцию своими силами, однако сделать это сможет лишь к сентябрю 2019 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Вести:Приморье.

— Ищем организацию, которая будет проектировать этот объект. Он пройдет экспертизу, и мы приступим к строительно-монтажным работам. Ориентировочно в сентябре объект будет полностью восстановлен, — заявил Евгений Ерин, главный инженер строительной компании.

Прояснить, возможно ли установить новую балку на имеющиеся опоры или же необходимо полностью с нуля возводить новый виадук, поможет проведение экспертизы оставшихся элементов снесенного виадука.

Тем временем, жители Патрокла, а именно улиц Сочинская и Басаргина, лишившись единственного в округе надземного перехода, вынуждены тратить массу времени и бензина, наматывая километры, чтобы попасть в простой продуктовый магазин.

Напомним, грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка — Патрокл в районе улицы Басаргина в ночь на 16 октября 2018 года, задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. Конструкцию длиной около 40 метров распилили по технологическим швам. Части надземного перехода с помощью четырех кранов сложили рядом, за пределами трассы. В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения кузова и заднего борта. Водитель большегруза привлечен к административной ответственности. Санкция статьи предусматривают штраф в размере до 300 тысяч рублей. Виновник аварии — компания "Трансстроймеханизация"выразила желание самостоятельно восстановить поврежденный виадук.

Примечательно, что грузовик, который свалил виадук во Владивостоке, принадлежит компании "Трансстроймеханизация", входящая в "Мостотрест", его основным владельцем является АО "ТФК-Финанс", принадлежащее ООО "Стройпроектхолдинг", владеет которой известный в России и за рубежом предприниматель Аркадий Ротенберг.