Эксперт Минздрава рассказала, как дожить до 100 лет

По словам Лейлы Адамян, от медицины долголетие зависит лишь на 20%
Общество 13 февраля, 20:40
Позитивный взгляд на мир поможет продлить жизнь. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Эксперт Минздрава рассказала, как дожить до 100 лет. По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, от медицины долголетие зависит лишь на 20%.

По ее мнению, основные слагаемые долголетия – это любимая работа, позитивный взгляд на жизнь и наличие мотивации. Об этом Лейла Адамян заявила сегодня на форуме "Здоровое общество".

"Я проанализировала, кто у нас живет 100 лет и больше… это люди мотивированные, у которых есть… задачи перед семьей, детьми, государством", — сказала Адамян. Эксперт добавила, что важную роль играют жизненный оптимизм и наличие хобби, например, увлечение танцами, театром, чтением, шахматами.

По ее словам, продолжительность жизни на две трети зависит от образа жизни и генетических факторов и лишь на 20% от уровня развития медицины в стране. Адамян прибавила еще, что долгожители не злятся.

Герман Штакеншнейдер

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