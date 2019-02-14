Дополнительные 5 млрд рублей получит Дальний Восток на льготные авиабилеты

Правительство дофинансировало программу социально-значимых перевозок

Самолет. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Авиарейсы на Дальний Восток дополнительно просубсидируют на 5,2 млрд рублей. Такое решение приняло правительство РФ, ранее с этим предложением выступал и Минтранс РФ.

Программа субсидирования полетов на Дальний Восток получит дополнительное финансирование — более 5 млрд рублей. На эти средства авиакомпании смогут продать еще 785 тысяч билетов (по данным Минтранса).

Напомним, что в январе "Аэрофлот" был вынужден приостановить продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток из-за того, что у компании закончились выделенные на это деньги. Как отметили в авиакомпании, на дальневосточные рейсы в этом году "Аэрофлот" получил 793,4 млн рублей субсидий. Однако, исходя из потребности граждан, перевозчик запрашивал у Росавиации 2,092 млрд рублей.

Были немало возмущены и россияне внезапно "закончившимися" субсидированными билетами на маршрутах Дальнего Востока, а также внутри ДФО. Тогда авиаперевозчик обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование для продолжения продаж.

В правительстве приняли решение, что необходимо поддержать социально-значимые перевозки, и направили на эти цели еще 5,2 млрд рублей, передает ТАСС.

Отметим, программа субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь круглогодичная. Приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

В 2018 году на поддержку рейсов по этим маршрутам было выделено 3,8 млрд рублей. Позднее правительство выделило дополнительно еще 400 млн рублей, что позволило реализовать 444 тысячи билетов на дальневосточные рейсы.

Жанна Оболенская