Задержанный в Новосибирске экс-глава "РАО ЭС Востока" доставлен в изолятор Владивостока

Делом Ивана Благодыря занимается приморское УФСБ

Изолятор. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший генеральный директор "РАО ЭС Востока" (холдинг контролирует ПАО "РусГидро"), экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Иван Благодырь, задержанный накануне в Новосибирске, сегодня, 15 февраля, доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) во Владивостоке. В течение 48 часов ему изберут меру пресечения. Как стало известно ИА PrimaMedia, делом, по которому проходит известный энергетик, занимается приморское УФСБ.

Задержанный в Новосибирске Иван Благодырь доставлен в ИВС Владивостока ближе к вечеру, 15 февраля. В течение ближайших двух суток состоится суд, на котором будет избрана мера пресечения. Обвинение намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. Другой источник ИА PrimaMedia в силовых структурах сообщил, что Следственный комитет РФ к оперативным мероприятиям и расследованию не имеет отношения, делом занимается ФСБ России.

Подробности уточняются.

Отметим, что одновременно с этим УФСБ по Приморскому краю занимается уголовным делом по растрате в одной из дальневосточных структур "РусГидро". Во Владивостоке был задержан депутат Заксобрания региона, исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш. Его взяли под стражу в зале Фрунзенского районного суда Владивостока 1 ноября.

Милуш обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В декабре 2018 года суд продлил Виктору Милушу срок содержания под стражей до 28 февраля 2019 года.

Напомним, зампред Сибирского отделения РАН Иван Благодырь был задержан 14 февраля. С 2008 по 2012 год он возглавлял ОАО "РАО Энергетические системы Востока", РАО "ЭС Востока". "РАО ЭС Востока" — российский энергетический холдинг, оперировавший во всех регионах Дальневосточного федерального округа, являлся правопреемником большинства прав и обязательств ОАО РАО "ЕЭС России" в отношении электроэнергетики Дальнего Востока, с 2017 года не имеет собственного исполнительного аппарата, не ведет операционной деятельности, управление активами передано в головную компанию ПАО "РусГидро".

Также занимал посты советника председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России", управляющего директора бизнес-единицы "Энергосистемы Востока" ОАО РАО "ЕЭС России". После передачи "РАО ЕЭС Востока" в структуру "РусГидро" Благодырь оказался не у дел и покинул энергетический холдинг.

В 2012 году — генеральный директор ЗАО "Инновационная компания САН". С июня 2012 по октябрь 2013 года являлся заместителем министрапо развитию Дальнего Востока. С декабря 2014 года Иван Благодырь исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области. Написал заявление об увольнении по собственному желанию 1 апреля 2015 года, сразу после официального объявления о слиянии двух министерств — инвестиций и экономического развития. После опыта на Сахалине "почетный энергетик" замещал должность первого зампреда правительства Еврейской автономной области по вопросам энергетики, строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

В ноябре 2017 года Иван Благодырь стал заместителем председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию. Имеет звание "Почетный энергетик".