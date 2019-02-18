Экс-главу «РАО ЭС Востока» Ивана Благодыря обвиняют в растрате и подстрекательству

Суд во Владивостоке арестовал энергетика на 2 месяца

Иван Благодырь. Фото: Континент Сибирь Онлайн

Бывшего генерального директора "РАО ЭС Востока" (контролируется "РусГидро"), зампреда Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря, задержанного сотрудниками приморского УФСБ в Новосибирске, обвиняют в растрате и подстрекательству к совершению преступления. Решением Фрунзенского районного суда Владивостока, он взят под стражу и ближайшие два месяца проведет в СИЗО-1, сообщает ИА PrimaMedia.

Фрунзенского районного суд поддержал ходатайство следствия о заключении бывшего главы "РАО ЭС Востока" Ивана Благодыря под стражу сроком на два месяца. Ходатайство в суд поступило 10 февраля от 6-е следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ в Хабаровске, и в тот же день было удовлетворено. Обвиняемый будет находиться в СИЗО №1 Владивостока.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям: по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата"), а также по ч. 4 ст. 33 УК РФ ("Виды соучастников преступления"), которая предполагает подстрекательство другого лица к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. По информации агентства, речь идет о давних событиях, которые касаются работы Благодыря в "Дальневосточной энергетической компании". В 2009 году он совмещал должность гендиректора "РАО ЭС Востока" и гендиректора "ДЭК". Его на этом посту сменил Виктор Милуш.

Отметим, что УФСБ по Приморскому краю ранее возбудило уголовное дело по растрате в ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (входит в "РусГидро"). В конце октября во Владивостоке депутат Заксобрания региона, исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был задержан. Его взяли под стражу в зале Фрунзенского районного суда Владивостока 1 ноября.

Милуш обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. В декабре 2018 года суд продлил Виктору Милушу срок содержания под стражей до 28 февраля 2019 года.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Источник ИА PrimaMedia в силовых структурах сообщил, что делом и Благодыря, и Милуша занимается не Следком, а непосредственно ФСБ России.

Напомним, Иван Благодырь был задержан 14 февраля. С 2008 по 2012 год он возглавлял ОАО "РАО Энергетические системы Востока", РАО "ЭС Востока". "РАО ЭС Востока" — российский энергетический холдинг, оперировавший во всех регионах Дальневосточного федерального округа, являлся правопреемником большинства прав и обязательств ОАО РАО "ЕЭС России" в отношении электроэнергетики Дальнего Востока, с 2017 года не имеет собственного исполнительного аппарата, не ведет операционной деятельности, управление активами передано в головную компанию ПАО "РусГидро".

Также занимал посты советника председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России", управляющего директора бизнес-единицы "Энергосистемы Востока" ОАО РАО "ЕЭС России". После передачи "РАО ЕЭС Востока" в структуру "РусГидро" Благодырь оказался не у дел и покинул энергетический холдинг.

В 2012 году — генеральный директор ЗАО "Инновационная компания САН". С июня 2012 по октябрь 2013 года являлся заместителем министрапо развитию Дальнего Востока. С декабря 2014 года Иван Благодырь исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области. Написал заявление об увольнении по собственному желанию 1 апреля 2015 года, сразу после официального объявления о слиянии двух министерств — инвестиций и экономического развития. После опыта на Сахалине "почетный энергетик" замещал должность первого зампреда правительства Еврейской автономной области по вопросам энергетики, строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.