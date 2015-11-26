Адвокаты снова не смогли вытащить из СИЗО Владивостока экс-главу "РАО ЭС Востока"

Апелляция Приморского краевого суда оставила без изменений решение нижестоящей инстанции

Иван Благодырь. Фото: ИА SakhalinMedia

Экс-глава "РАО ЭС Востока" Иван Благодырь останется в СИЗО до конца мая несмотря на усилия своих защитников. В среду, 24 апреля, апелляционная коллегия Приморского краевого суда рассмотрела и отклонила жалобу на решение Фрунзенского районного суда, сообщает ИА PrimaMedia.

Сотрудники приморского УФСБ задержали Благодыря в Новосибирске 9 февраля, после чего его этапировали во Владивосток. 18 февраля Фрунзенский районный суд Владивостока взял под стражу Благодыря до 8 апреля. В конце февраля защитники обвиняемого также пытались обжаловать меру пресечения в апелляции крайсуда, но получили отказ. 8 апреля Фрунзенский суд продлил содержание Благодыря в СИЗО до конца мая. Справедливость этого решения вновь подтвердила апелляция.

Напомним, бывшего генерального директора "РАО ЭС Востока" (контролируется "РусГидро"), зампреда Сибирского отделения РАН, обвиняют в растрате и подстрекательству к совершению преступления. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата"), а также по ч. 4 ст. 33 УК РФ ("Виды соучастников преступления"), которая предполагает подстрекательство другого лица к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. По информации агентства, речь идет о давних событиях, которые касаются работы Благодыря в "Дальневосточной энергетической компании". В 2009 году он совмещал должность гендиректора "РАО ЭС Востока" и гендиректора "ДЭК". Его на этом посту сменил Виктор Милуш.

Отметим, что УФСБ по Приморскому краю ранее возбудило уголовное дело по растрате в ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (входит в "РусГидро"). В конце октября во Владивостоке депутат Заксобрания региона, исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш был задержан. Его взяли под стражу в зале Фрунзенского районного суда Владивостока 1 ноября.

Милуш обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. В декабре 2018 года суд продлил Виктору Милушу срок содержания под стражей до 28 февраля 2019 года. По данным "Вести Приморье", уголовное дело в отношении исполнительного директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктора Милуша было возбуждено по подозрению в присвоении или растрате 250 млн руб.

Милушу грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В суде подтвердили, что уголовное дело было возбуждено еще 28 января 2019 года в отношении Милуша, Благодыря и иных неустановленных лиц по растратам в "ДЭК". Источник ИА PrimaMedia в силовых структурах сообщил, что делом и Благодыря, и Милуша занимается не Следком, а непосредственно ФСБ России.