Ученики жалуются на дефицит интересных уроков при увеличении нагрузки в школе

Больше 70% российских детей не хотят посещать школу. Фото: pixabay

Больше 70% российских детей не хотят учиться. Ученики жалуются на дефицит интересных уроков при увеличении нагрузки в школе.

Количество российских детей, которым не нравится учиться в школе, увеличилось за год на 7% и составило 72%. Об сообщило RT со ссылкой на результаты мониторинга "Общероссийского народного фронта" (ОНФ).

С удовольствием посещают школу только 28% детей и подростков. Как сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, 48% школьников говорят, что мало интересных уроков, а 31% учеников жалуются на постоянно возрастающую нагрузку в средних учебных заведениях.

Почти две трети школьников (65%) говорят о нехватке времени для выполнения домашних заданий. Помимо этого, большинство школьников хотят приобретать в учебных заведениях актуальные навыки и знания, которые в будущем могут пригодиться в жизни. Например, подростки высказываются за введение уроков финансовой грамотности.

Опрос проводился экспертами ОНФ в декабре 2018 года. Участие в опросе приняли свыше 2500 учеников в возрасте от 13 до 18 лет из 84 российских регионов.

Герман Штакеншнейдер