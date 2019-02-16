ТИНРО-Центр строит планы по отлову еще 8 косаток в 2020 году

По данным общественников, речь идет об отлове плотоядных косаток, занесенных в Красную книгу Камчатского края
Общество 14:30
Косатка. Фото: "Экологическая вахта Сахалина"

ТИНРО-Центр собирается разрешить в 2020 году отлов восьми косаток в Охотском, несмотря на большой общественный резонанс, вызванный новостями о "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой. Информация об этом появилась на сайте кампании "Свободу косаткам и белухам", сообщает ИА PrimaMedia.

"Пока вся страна охвачена возмущением ситуацией с "китовой тюрьмой" в Приморье, где ожидают своей участи 11 косаток и 87 белух. В недрах ТИНРО-Центра идет тихая работа по обоснованию общего допустимого улова на отлов косаток в 2020 году! В аннотации к докладу Гущерова П.С., и.о. заведующего лабораторией по морским млекопитающим, обосновывается, что можно без ущерба отловить 8 голов косатки, из них 6 – в Северо-Охотоморской подзоне и 2 в Западно-Камчатской. При этом, в Восточно-Сахалинской и Камчатско-Курильской подзонах отлов косаток не рекомендуется, в отличие от прошлых лет", — говорится в сообщении.

Как объясняют общественники, в западной части Охотского моря, включающей и Северо-Охотоморскую, и Западно-Камчатскую подзоны, обитают, в основном, плотоядные косатки, которые держатся у побережья и отловить которых, из-за этой особенности, не составляет труда. Плотоядная популяция косатки при этом занесена в Красную книгу Камчатского края и является малочисленной. Все 11 отловленных косаток в 2018 году, которые сейчас находятся в бухте Средней, относятся к плотоядным.

"Не менее важно и другое. В аннотации к докладу ТИНРО указывается, что общая численность косаток в Охотском море – 2027 голов. Однако в материалах ОДУ на 2018 год численность косаток оценивалась в 3130 голов! То есть, всего за год численность охотоморских косаток снизилась почти на треть? Ну, или ОДУ на 2018 год, либо на 2020 содержат недостоверную оценку численности этих животных", — отмечают общественники.

Напомним, что в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержится 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находятся шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай.

По факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.

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