Что такое "цельнозерновой хлеб", не знают даже в Роскачестве

Ведомство намерено тщательно изучить этот продукт

Хлеб. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Выяснить, что скрывается под названием "цельнозерновой хлеб", намерены эксперты Роскачества. Что конкретно входит в состав этого продукта, неизвестно даже этой организации. При этом многие россияне давно считают злаковый и цельнозерновой хлеб одним из самых полезных. Об этом рассказал на инвестиционном форуме в Сочи глава Роскачества Максим Протасов.

Глава организации отметил, что ежегодно доля такого хлеба в розничной торговле растет. "Но нет никаких документов, которые бы регламентировали создание этого продукта. Ни в одном документе не прописано понятие "злаковый хлеб", чем он отличается от цельнозернового", — отметил Протасов.

В ведомстве решили провести глобальное исследование этого продукта. Анализ продукта, который уже поставляется на прилавки, позволит выработать единые стандарты его изготовления. Четко прописать понятия "злаковый" или "цельнозерновой". Как отметил глава Роскачества, в ходе проверки изучат и международные стандарты.

Жанна Оболенская