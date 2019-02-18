Еще повоюем: приморский "Адмирал" не будут выгонять из КХЛ

Глава региона Олег Кожемяко и президент лиги Дмитрий Чернышенко достигли взаимопонимания

Вячеслав Фетисов, Олег Кожемяко, Заирбек Юсупов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Приморский хоккейный клуб "Адмирал" продолжит играть в КХЛ, сообщает ИА PrimaMedia. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент лиги Дмитрий Чернышенко достигли определенных договоренностей. Кроме этого, стало известно, что все свои долги клуб выплатит.

В понедельник, 18 февраля, в СК "Фетисов Арена" прошла пресс-конференция, на которой депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент "Адмирала" Заирбек Юсупов ответили на вопросы о дальнейшей судьбе приморской команды.

— Мы с Заирбеком были недавно у президента КХЛ, где, опять же не без помощи Вячеслава Александровича, все-таки отстояли вопрос, который касался нашей команды, что всегда волновало болельщиков и нас. Сейчас этот вопрос снят, — заявил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края добавил, что в будущем сезоне перед хоккеистами будет поставлена задача войти в элиту российского хоккея.

Слова главы региона также подтвердил депутат Государственной думы и "отец" приморской команды Вячеслав Фетисов, который подчеркнул, что хоккей в Приморье и на Дальнем Востоке нужен, а значит команду нужно сохранить.

— Мне кажется, хоккей — это та игра, которая стала самой любимой, в том числе и у дальневосточников. Помню, какой ажиотаж был в первый год, когда команда сюда пришла, Континентальная хоккейная лига сделала, я считаю, правильный шаг. И, конечно, все последние разговоры о том, что нужно или не нужно нам иметь команду на Дальнем Востоке — некий дискомфорт для так называемых европейских клубов по перемещению, я считаю, что лишать Приморье клуба ни в коем случае нельзя. Есть понимание сегодня у лиги, что это не только геополитика, это сегодня развитие региона. Самое главное, что молодежи очень важно знать, что Приморский край, команда "Адмирал" будет в самой лучшей лиге Европы, она будет развиваться, — отметил Вячеслав Фетисов.

Он также отметил, что для КХЛ очень важна финансовая стабильность и отношение людей. Сейчас самое главное то, что команда получает поддержку на месте,

— Вчера целый день разговаривали о тех перспективах, которые все мы связываем с командой "Адмирал". Да, они связаны, конечно, и с финансовыми возможностями. Губернатор заверил, что стабильность в этом смысле будет. Наверное, это главное условие для дальнейшего роста, — отметил депутат Госдумы, — Мне кажется, следующие сезоны будут уже совершенно другие. То есть, войти в элиту КХЛ и оттуда уже никогда не выходить.

Кроме этого, во время общения с журналистами был затронут вопрос долгов "Адмирала", а точнее предыдущего юридического лица, под которым команда выступала первые несколько лет и из-за которого в отношении предыдущего руководства команды были введены санкции. Как заверил нынешний президент "Адмирала" Заирбек Юсупов, все, что будет признано по итогам банкротства к выплате — клуб погасит.

— Да, это один из таких вопросов, который нам достался в наследство. Вы знаете, старый клуб "Адмирал"... с ним случилось то, что случилось. Там было много разных причин. Я сейчас об этом говорить не буду. Когда мы встречались с Чернышенко, то этот вопрос тоже поднимался. Сейчас банкротством "Адмирала" занимаются разные органы. Мы договорились таким образом, что все, что там по результатам банкротства будет признано необходимым к выплате, мы выплатим. Эти деньги у нас есть. Более того, по результатам нашей встречи есть протокол. Он сейчас проходит стадию согласования. В этом протоколе мы еще раз подчеркиваем, что остаемся верны тем договоренностям, которые были даны и клубом в лице президента, и губернатором Олегом Николаевичем, — отметил президент "Адмирала".

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что приморская хоккейная команда входит в тройку худших клубов. Тогда же он отметил, что будет настаивать на исключении одной команды из лиги.

— Есть управляющие органы, которые передо мной ставят задачи. Я приверженец того, чтобы исполнялось то, что указано в стратегии, поэтому после окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб по данным нашего рейтинга был исключен из КХЛ. Сейчас худший клуб – "Адмирал". Скоро мы подведем итоги. Всего в числе потенциально худших три клуба: "Северсталь", "Амур" и "Адмирал", – сказал Чернышенко.