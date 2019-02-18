Едят и пьют что попало: россияне умирают от болезней пищеварительной системы

С 2012 года этот показатель увеличился на 28%
Общество 17:25
Больница. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В России отмечен значительный рост смертности от болезней органов пищеварения. В 2017 году уровень смертности от этих причин составил 63,3 случая на 100 тысяч человек.

С 2012 года этот показатель увеличился на 28,1%. Тогда число умерших от болезней пищеварительной системы составляло 49,4 на 100 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Медики отмечают, что в общей сложности от болезней желудка в России 2017 году умерли 92 989 человек. В 2012 году от этих причин скончались 70 793 россиян.

Напомним, что в начале февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за болезней, вызванных употреблением спиртных напитков. При этом вице-премьер Татьяна Голикова в октябре прошлого года заявляла, что смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления алкоголя уменьшилась в России почти на 40% за последние шесть лет.

Герман Штакеншнейдер

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