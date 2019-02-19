И.о. главы Владивостока: «никогда не хотел во власть», но «всю жизнь мечтал о кресле мэра»

Кандидат №7 на пост главы Владивостока в одном заявлении опроверг самого себя (ФОТО)

Олег Гуменюк. Фото: ИА PrimaMedia

И.о. главы Владивостока и один из основных кандидатов на пост главы города Олег Гуменюк всю жизнь мечтал стать мэром. Об этом он объявил в ходе своей первой пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации 19 февраля. Кандидат под номером 7 в списке из 51-го претендента заявил об имеющейся поддержке со стороны краевой администрации и опроверг свою причастность к блоку экс-мэра Владимира Николаева, сообщает ИА PrimaMedia.

"Я всю жизнь мечтал возглавлять городскую администрацию. Это была просто мечта несбыточная", — заявил Олег Гуменюк, отвечая на вопрос корр. ИА PrimaMedia о мотивах участия в конкурсе по определению главы.

Предложение возглавить город поступило от губернатора Приморья Олега Кожемяко. Точнее, как рассказал и.о. главы, когда Кожемяко вернулся в регион в качестве врио губернатора, он спросил у Гуменюка, который на тот момент руководил хозуправлением администрации Приморья: "У тебя есть желание поработать в городе?".

"А у меня мечта всю жизнь была работать в городе. И если есть мечта, которой суждено сбыться, зачем отказываться от нее?", — поделился врио градоначальника.

В этом заявлении Олег Гуменюк, правда, успел себя же и опровергнуть — начал он с того, что рассказал о своем трудовом пути.

"Всегда занимался общественной работой, и это мне нравилось. Меня два года уговаривали пойти в администрацию Владивостока возглавлять управление спорта. Я не соглашался. Мне не хотелось идти во власть, я занимался прекрасным делом, организовывал крупные спортивные мероприятия. Но так получилось, что меня практически сюда притащили", — так он сказал о своем старте в исполнительной власти.

Что касается мотивов, то они оказались стандартными: "Всегда хочется что-то сделать после себя, чтобы действительно могли сказать, что ты не зря родился на свет. Дом построил, детей вырастил, деревья посадил. Понимаете, есть время и дальше помочь".

Олег Гуменюк. Фото: ИА PrimaMedia Первая пресс-конференция Олега Гуменюка. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока Первая пресс-конференция Олега Гуменюка. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Говоря об отношениях с губернатором Олегом Кожемяко, и.о. главы сказал, что поддержка есть.

"У меня есть поддержка администрации края в лице Олега Николаевича в том плане, что он не меня поддерживает, а в первую очередь поддерживает город", — сказал Олег Гуменюк.

При этом он заявил, что не является человеком экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, хотя именно так его позиционируют в информационном пространстве эксперты, СМИ. Связано это с тем, что Олег Гуменюк работал заместителем Владимира Николаева, когда тот был главой Владивостока, их уже после назначения Гуменюка и.о. главы можно было наблюдать вместе на городских мероприятиях, а кроме того, первым вице-мэром, заведующим финансовым блоком, совсем недавно стала Ольга Козерацкая, которая заведовала финансами при Николаеве.

Но Олег Гуменюк возразил, что в администрации работают люди, пережившие не одну смену главы города и при этом некорректно говорить, что кто-то является "чьим-то человеком".

"Я не человек Николаева. У нас структура такая, что мы работали все взаимосвязано. Я и с Олегом Николаевичем шесть лет проработал, я и с Владимиром Николаевым четыре года проработал. Это о чем говорит? Я не знаю, кого это напрягает. Все зависит от того, как работать", — считает Олег Гуменюк.

Он сравнил переход из одной команды в другую со сменой места работы или партии: "Если вы проработали в одной прессе, а потом перешли в другую прессу, и вам скажут: так извините, это журналист той прессы пришел, которая, допустим, "желтая", а он пришел в "красную" прессу, то он журналист какой прессы? Или депутаты у нас меняются: один сегодня пять лет в одной партии был – перешел в другую партию. Это как называется?".

Во главе Владивостока, по мнению, Олега Гуменюка, должен быть не политик, причем он несколько раз акцентировал "не по-ли-тик", а именно хозяйственник. Себя он считает как раз хозяйственником, который ответственен за судьбы людей в городе.

"А если они говорят, что мэр – политик, они забылись! Мэр не для политики создан, а для наведения порядка и чтобы людям жилось хорошо", — убежден Гуменюк.

При этом, и.о. главы заявил, что "если бы были выборы (прямые – ред.), то я бы на них пошел и точно также пытался (стать главой)".

Первая пресс-конференция Олега Гуменюка. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока Первая пресс-конференция Олега Гуменюка. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока 1 / 2

Новый и.о. градоначальника не поддерживал ту или иную форму избрания главы Владивостока. Напомним, что во время выборов Олег Кожемяко высказывался за прямое избрание. Он внес законопроект, который дает право муниципалитету самому определиться, избирать главу на всенародных выборах или через конкурсную комиссию и назначение депутатами муниципальной думы. Инициатива прошла первое чтение. Заксобрание отложило работу над законопроектом на 1 квартал 2019 года, и пока профильный комитет к этому вопросу не возвращался. В то же время Дума Владивостока в конце декабря 2018 года запустила конкурсную процедуру.

"С одной стороны да, прямые выборы лучше. С другой стороны, давайте посчитаем, сколько денег тратится, когда проводят прямые выборы. Видел это на примере губернаторских. Я работал в этой системе, и при мне было три губернаторских выборов – Миклушевского, Тарасенко и Олег Николаевич. Я видел, сколько трудов и средств было потрачено на эти кампании. И поставьте на чашу весов, что лучше? Не мне решать, как должны проводиться выборы во Владивостоке на этом этапе", — справедливо подытожил Олег Гуменюк.

Не стал он выделять и тех, кого считает конкурентами по конкурсному отбору, отметив, что "если человек подал документы и заявил, что он хочет претендовать, значит, он осознанно это делает и имеет на это право, а если он имеет на это право, пускай и отвечает за это".

"Мы все конкуренты. Могу сказать одно. Мой рабочий день начинается в 6.00, а 6.45 я выхожу из дома. Пару дней назад он закончился в 19.30. В остальное время даже пообедать некогда. Одно отрадно – на соревнования съездил. Если хочешь что-то сделать – работай. И тот человек, который хочет управлять городом, должен понимать, какой груз ответственности на него ложится. Это большая работа, большой коллектив. Город – это как большой человеческий организм. Он и молодеет, и стареет, и здоровеет, и лечить его надо. Мы знаем, что если не поддерживать в тонусе, то и в городе, если его не поддерживать, не следить за артериями организма города, то возникнут вопросы и проблемы", — объяснил руководитель административного центра Дальнего Востока.

Напомним, что Олег Гуменюк назначен был назначен и. о. мэра Владивостока 22 декабря 2018 года, заместив ушедшего в отпуск Сергея Шерстюка. Нового мэра Владивостока определят депутаты городской думы с помощью конкурсной процедуры. Олег Гуменюк одним из первых подал документы на конкурс. Помимо него в конкурсе участвует 50 человек, среди которых несколько депутатов Заксобрания Приморья (Игорь Чемерис и Олег Вельгодский – оба во фракции "Единая Россия"), бывшие чиновники (Андрей Строкин и Александр Зубрицкий), депутаты Думы Владивостока – Василий Васильев (ЛДПР) и член кадрового резерва, полуфиналист "Лидеров России" Кирилл Григорьев ("Единая Россия"), бывшие депутаты гордумы Александр Юртаев (был во фракции "Справедливая Россия") и Дмитрий Пенязь (ЕР), общественники (певец ансамбля "Песни и пляски" ТОФ Сергей Мильвит и Татьяна Рындина) и многие другие.