На манеже все те же: на пост главы Владивостока претендуют бывалые кандидаты

В последний день приема документы в комиссию сдал финалист предыдущего отбора, а также однофамилец и.о. мэра

Мэрия Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Список претендентов на пост главы Владивостока в понедельник, 11 февраля, пополнился сразу несколькими фамилиями, участвовавшими в конкурсе по определению мэра в 2017 году. В числе тех, кто вновь проявил мэрские амбиции, – финалист предыдущего конкурсного отбора, а также несколько перспективных кандидатов, сообщает ИА PrimaMedia.

В последний день приема документов от потенциальных кандидатов на пост главы Владивостока в конкурсную комиссию поступили документы сразу от четырех участников предыдущего отбора. Как стало известно агентству, свою кандидатуру выдвинул бывший депутат Думы Владивостока, ныне советник губернатора Александр Юртаев. На конкурсе в 2017 году перед комиссией Юртаев выступал, держа в руках многостраничный план развития самоуправления. Он выступает за передачу полномочий районам, а оттуда — микрорайонам и ТОСам. Главная задача города по Юртаеву — развитие территориальных общественных самоуправлений. Также Юртаев является сторонником реновации. Наряду с Виталием Веркеенко и Алексеем Литвиновым он попал в список финалистов и был представлен Думе Владивостока.

Повторно участвует в конкурсе депутат Законодательного собрания Приморья Игорь Чемерис. В 2017 году он дошел до второго этапа, на собеседование Чемерис прибыл с распечатанной глянцевой брошюрой на несколько страничек, в которой указал 5 векторов развития города: социальный, инновационный, туристический, инвестиционный и управленческий. Но в следующий тур депутат не прошел.

Попробовать свои силы вновь решил экс-директор фонда капремонта Приморского края Денис Горовчук. В предыдущую "мэрскую кампанию" его называли в числе кандидатов из "шорт-листа" вместе с Виталием Веркеенко, Алексеем Литвиновым и Константином Богданенко. Как известно, Богданенко в день собеседования был приглашен на должность вице-губернатора Приморья по инвестициям и стратегическому планированию. Выступление Дениса Горовчука не отличалось яркими заявлениями. Тем не менее, комиссия спрашивала с него, как с главы: за газификацию, дороги и тарифы на проезд в общественном транспорте.

В числе бывалых претендентов – депутат гордумы Василий Васильев из ЛДПР. Он шел на выборы в Думу Владивостока со слоганом "Городу нужен хозяин", заявился на конкурс. Запомнился тем, что пообещал в случае победы своих заместителей согласовывать с Думой Владивостока.

Еще несколько опытных кандидатов, которые повторно участвуют в конкурсе, подали документы на прошлой неделе. Это экс-депутат Думы Владивостока Дмитрий Пенязь, общественница Татьяна Рындина, городской активист, солист ансамбля "Песни и пляски ТОФ" Сергей Мильвит.

В понедельник документы поступили от однофамильца ранее заявившегося на конкурс и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка – председателя Приморского отделения организации "ОПОРА РОССИИ", гендиректора ООО "Стройинтер" Виталия Гуменюка. А также мэрское кресло претендует бывший директор департамента образования Приморья, директор Дальневосточного филиала фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий.

Количество участников преодолело отметку в 30 человек, но при этом по численности эта кампания значительно уступает отбору 2017 года, когда на него заявилось 60 кандидатов. Из примечательных фамилий текущего конкурса можно отметить депутата Думы города Владивостока от избирательного округа №16, полуфиналиста "Лидеров России" и члена кадрового резерва губернатора Кирилла Григорьева; бывшего директора по строительству в компании бывшего главы Владивостока Виталия Веркеенко "ТХ "Сумотори", директора МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" Андрея Строкина.

Фаворитом отбора считается и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк. В прошлом Гуменюк был заместителем мэра Владивостока времен Владимира Николаева, работал в правительстве Амурской области, когда субъект возглавлял Олег Кожемяко. Несмотря на то, что у него есть опыт работы под началом как Кожемяко, так и Николаева, в информационном пространстве и экспертном сообществе все чаще его относят к блоку экс-мэра. Его фамилия относится к числу фаворитов. Вместе с тем, говорить о предопределенности согласования Олега Гуменюка рано. Несколько информированных собеседников агентства говорят о крайне неоднозначном восприятии этой кандидатуры как в полпредстве, так и непосредственно в администрации президента.

Прием документов завершается сегодня. Далее целый месяц депутаты будут проверять документы. Первый этап конкурса пройдет 12 марта. На этом этапе список может значительно сократиться. Этот этап отсеет всех тех, кто не соответствует требованиям, либо неверно заполнил документы или представил неполный пакет. Второй этап – индивидуальные собеседования с претендентами – 18 марта. После чего конкурсная комиссия должна будет представить на рассмотрение Думы Владивостока не менее двух кандидатур, из которых депутатам предстоит определить главу.