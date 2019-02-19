Олег Гуменюк: В споре за землю на "Академгородке" ДВО РАН сами немножко виноваты

По словам и.о главы города, к ученым возникает множество самых разных вопросов
Общество 18:30
Гуменюк. Фото: ИА PrimaMedia

Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк заявил на встрече с журналистами, что в спорной ситуации с землей на "Академгородке" есть часть вины ДВО РАН, сообщает ИА PrimaMedia.

"Я вам могу отдельно сказать: в этой ситуации немножко виноваты сами ДВО РАН. Дальше не буду говорить. Потому что эти земли были отданы. Если они ими управляли, то как бы они отошли? Давайте у них и спросим. А сейчас получаются вопросы интересные с их стороны", — заявил Гуменюк.

Судебные тяжбы между представителями ДВО РАН и группы компаний "Армада" и ООО "Стройзаказ" длятся уже несколько лет. Ученых и девелоперов связывает интерес к земельному участку рядом с Академгородком. Сотрудники Академии наук хотят сохранить рекреационные зеленые "легкие" города, а представители строительной компании — построить здесь многоэтажные жилые комплексы.

Участок находится в зоне многоэтажной жилой застройки, но академики уверены, что строительство многоэтажных домов рядом с ТИБОХ лишает институт ряда перспектив. Кроме того, по мнению горожан, жилая застройка рядом с химическим институтом небезопасна, да и вырубка 3 тысяч деревьев в зоне стройки нанесет ущерб экологии города.

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